Современные тренды педагогики Свежий выпуск 750 Гульнар БАЛАКАЕВА, директор Республиканского института повыш

В Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев призвал обратить особое внимание на современное состояние системы образования, которая нуждается в модернизации, прежде всего за счет внедрения инновационных технологий обучения, ее теснейших связей с повседневной практикой. Мы должны четко понимать, что оценивать результат проделанной работы будут общество, специалисты, эксперты, в том числе зарубежные, а также работодатели со своими всевозрастающими требованиями к квалификации молодых выпускников вузов. Эта тенденция заостряет внимание на актуальности вопроса повышения квалификации вузовских преподавателей, обеспечивающих студентов знаниями, необходимыми компетенциями.

Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов, разработанная нашим институтом под руководством Министерства образования и науки РК, реа­лизует новый формат: учебный процесс основан на комбинировании дистанционного обучения, очных тренингов и зарубежных стажировок в ведущих университетах Великобритании, Германии, Японии, Испании и Португалии. Важная особенность программы – обучение преподавателей казахстанских вузов за рубежом. Они имеют возможность обучаться на базе вузов-партнеров в Великобритании (Newсastle University и Norwich Institute for Language Education), Японии (университет Цукуба), Германии (International Academy of Management and Technology), Испании (Polytechnic University of Valencia) и Португалии (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa).

Программа вобрала в себя лучшее из мировой практики: принципы blended learning, отраженные в комбинировании онлайн-обучения и очных тренингов, и SMART-learning – «тестируя – обучать», постоянное участие ведущих профессоров из зарубежных университетов, организация зарубежных стажировок с полным погружением в академическую среду, сотрудничество с Назарбаев Университетом, проведение циклов Public lectures представителей международных организаций (British Council, Thomson Reuters, Elsevier), организация творческих дискуссионных площадок.

Приглашение зарубежных профессоров с новыми академическими программами стало устоявшейся практикой в работе каждого потока обу­чаемых на базе РИПК СО в Алматы. Так, в ноябре-декабре 2014 года были приглашены зарубежные профессора Алан Маккензи, Мария Инес Херон, Пол Эжичельван, Крис Филлипс, Анна Рэйд и Дэвид Лид (Великобритания), Игор Фернандес Плазаола (Испания), Тимур Дадабаев (Япония), Ахмет Тасагил (Турция) и Рафис Абазов (США). Впервые в системе повышения квалификации преподавателей введен специализированный модуль о новых подходах преподавания истории Казахстана. Зарубежные профессора провели тренинги на темы Being reflective teacher («Быть думаю­щим преподавателем»), по критическому мышлению и академической независимости.

Многие преподаватели вузов РК хотели бы использовать в своей педпрактике такие нетрадиционные для высшей школы Казахстана формы обучения, как проектный метод и кейс-стади, широко используемые в зарубежных университетах. И такая возможность им была предоставлена. На тренингах было детально рассмотрено Project Based Learning (обучение, основанное на проекте). Особое внимание слушателей вызвали тренинги по обновленной версии таксономии (классификации) результатов обучения Бенджамина Блума и «Навыкам XXI века». Отдельные занятия были посвящены рассмотрению рекомендаций по проведению активных лекций с возможностью усиления мотивации студентов. Во время тренингов также была представлена платформа для создания тестов b.socrative.com, с помощью которой удобно проводить контроль знаний обу­чаемых в удаленном доступе.

По завершении курсов для осмысления их результативнос­ти мы опросили нескольких зарубежных профессоров о значимости программы повышения квалификации для системы высшего образования.

– В современном обучении акцент делается на том, чтобы студент мог получить как можно больше знаний, не обучаясь подолгу. И преподавательский состав должен постоянно модернизировать их знания и навыки в этой области, поскольку в сегодняшнее время доступные технологии для поддержки обу­­чения и преподавания постоян­но изменяются, и важно, чтобы педагоги разумно их использовали, – говорит Крис Филлипс, Университет Ньюкасл (Великобритания).

Дэвид Лид из этого же вуза считает:

– Программа повышения квалификации в Казахстане очень важна. Во-первых, преподаватели могут применить полученные знания по своей дисциплине на практике. Во-вторых, люди из разных городов страны работают вместе, делятся знаниями и опытом между собой. В-треть­их, это хорошо для учебных заведений, так как по окончании стажировки слушатели возвращаются в свои вузы и могут передать свои предложения в администрацию, которая, в свою очередь, после их рассмотрения может внести изменения.

– Думаю, значимость такого рода программ очень велика, поскольку большинство слушателей не имеет возможности бывать за рубежом и получать те знания, которые они получают здесь. Это передовые знания, основанные на мировом опыте социальных исследований. Для казахстанских педагогов это уникальная возможность для того, чтобы улучшить свои педагогические навыки и потом применять их в своей деятельности, – солидарен с коллегами Тимур Дадабаев, Университет Цукуба (Япония).

Анализ обратной связи и оценка результатов обучения показали, что, по мнению слушателей РИПК СО, занятия были построены в интерактивной форме, интенсивные тренинги заставляли слушателей думать критичес­ки, работать в команде, быть толерантными друг к другу, позитивно оценивать новизну подходов, методов, форм и содержания тренингов. Повышение квалификации отечественных преподавателей по новой программе с привлечением международного академического опыта позволяет усилить не только профессиональные компетенции, но и межкультурные и полиязычные навыки и таким образом повысить индивидуальную профессиональную квалификацию каждого из преподавателей. Программа имеет мощный мультипликативный образовательный эффект, так как наши слушатели – преподаватели педагогических специальностей, которые обучают будущих учителей, то есть мы сможем внести немалый вклад в дальнейшее развитие системы образования нашей страны.