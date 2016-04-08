«Современные возможности и технологии видео-фоноскопического исследования в правоохранительной деятельности».

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Зауреш Нурмагамбетова Пресс-служба ДВД г.Астаны
7-8 апреля т.г. столичными следователями, дознавателями и криминалистами делились опытом специалисты Центра Речевых Технологий Юрий Семенов (г. Москва) и Криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов Герман Зубов (г. Санкт-Петербург).

В рамках семинара акцентировано изучение новых направлений видео- фоноскопических исследований таких как языкозависимая и языконезависимая криминалистическая идентификация личности по фонограммам устной речи, особенности отбора образцов голоса и речи, оперативная идентификация личности по фонограммам устной речи, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, диагностика аутентичности цифровых фонограмм и видеофонограмм. Также особенности передачи-изъятия средств и носителей видеозвукозаписи, повышение разборчивости записанной речи, оперативный поиск и автоматическая идентификация личности по видеоизображению лица, криминалистические и оперативные фоноучеты.

Проблема идентификации личности по устной речи стала особенно актуальной в связи с развитием научно-технического прогресса в области связи, при раскрытии мошенничеств, взяточничеств. При расследовании указанных преступлений аудиозаписи являются важнейшим, а зачастую единственным вещественным доказательством. Поэтому существенное значение в борьбе с преступностью имеет использование видео-фоноскопической экспертизы как одного из видов криминалистической экспертизы. Данный семинар вносит весомый вклад в конструктивное взаимодействие между правоохранительными органами и судебно-экспертными учреждениями. Результаты семинара будут способствовать повышению профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов и судебных экспертов, стимулированию развития института судебной экспертизы и выработке единого подхода к проведению экспертных исследований.

В завершении семинара заместитель начальника ДВД г. Астаны подполковник полиции Санжар Адилов поблагодарил лекторов и отметил, что такое взаймодействие с коллегами Российской Федерации будут эффективными и опыт с которыми поделятся, полезны для практиков правоохранительного блока и будут использованы в нашей повседневной служебной деятельности.

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