Современный этап политического развития

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Абдыманап Бектурганов, депутат Мажилиса Парламента РК, член-корреспендент НАН РК, д. ю. н., профессор
Еркин Дусипов,вице-ректор Академии государственного управления при Президенте РК, д. ю. н., профессор

Президентом было отмечено, что сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства, и она полностью оправдала себя. Были достигнуты огромные успехи по всем направлениям развития нашего государства.

Теперь мы стоим на пороге новых задач и новых реалий современного времени, и эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управления. Данное обращение Президента имеет не только политическое значение, оно является, безусловно, социально значимым событием. Любое современное государство, развивающееся демократическим путем, всегда ставит на первый план вопросы социально-экономического развития. Президент подчеркнул, что эти предлагаемые конституционные изменения вытекают из Плана нации. Казахстан как государство состоялся. Мы имеем свой путь развития, который отличается своими особенностями, и это сегодня воспринято мировым сообществом. Недавно проходившие переговоры по Сирии в Астане еще раз свидетельствуют о возрастающей роли Казахстана и его Президента в мировом масштабе.

Конституция 1995 года действительно закрепляла сильную власть Президента. Тогда так и нужно было действовать, так как молодое государство только вставало на путь демократического развития. Слабые звенья исполнительной власти не справлялись с теми задачами, которые были поставлены на повестку дня в вопросах экономического развития. Теперь настало время, когда Президент как гарант Конституции будет заниматься более глобальными вопросами развития государственности, в том числе внешней политики, национальной безопасности и обороноспособности страны.

Предлагаемые реформы в первую очередь будут решать вопросы эффективности системы управления. Вот что сказал по этому поводу Глава государства: «Мы построили новое государство, новую экономику, новое общество. Правильность выстроенной нами траектории развития подтверждена самой историей. Отмечая 25-летие нашей независимости, мы говорили о наших достижениях, в том числе и о работе властных структур, президентской системе. Однако мир сегодня меняется на глазах. Скорость и сложность общественных процессов нарастают и в Казахстане». Что даст это перераспределение властных полномочий? Считаем, что будет усиливаться роль и Парламента, и Правительства.

Как демократическое государство Казахстан выходит на новые передовые позиции в политическом устройстве. Это говорит и о том, что в правильном сочетании будет меняться и политическая система в целом. Значительная часть социально-экономического блока будет передаваться Правительству и исполнительным органам. Здесь повышается роль и местных исполнительных органов на развитие регионов. Будут решаться одновременно вопросы децентрализации власти и будет усилена роль местного самоуправления.

Второе важное решение, на наш взгляд, это, конечно, изменения, которые произойдут в системе представительной власти. Парламент как законодательный орган, непосредственно отвечающий за качественную законотворческую работу, теперь будет отвечать также за деятельность исполнительной власти, так как руководители министерств будут назначаться с согласия парламентариев.
Парламенту будут даны полномочия по формированию Правительства, и здесь ключевую роль будет играть победившая партия. Мы считаем, что это правильный и проверенный многими государствами шаг. Парламент также будет решать и другие вопросы, такие как, например, формирование Правительства, недоверие Правительству, а также члену Правительства и т. д.

В общей сложности Президент передает около 40 полномочий. Это, конечно, будет укреплять позицию Парламента. Он, как орган, подотчетный народу, будет иметь оперативную возможность решать многие социально-экономические вопросы развития государства и общества. Мы считаем, что правильно было сказано Президентом о том, что будут установлены баланс и противовесы между Парламентом и Правительством. Это, безусловно, даст импульс для дальнейшего роста и укрепления нашей государственности. Две ветви государственной власти всегда будут действовать в интересах народа, решая важные социально-экономические вопросы.

Президентом еще раз подчеркивается важность проведения реформы в отношении судебной власти и органов прокуратуры. Особая роль теперь будет принадлежать судебной системе, так как в развитых государствах роль судебного надзора превалирует. Прокуратура как государственный орган будет осуществлять в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории РК, представлять интересы государства в суде и от имени государства, также осуществлять уголовное преследование. Полномочия Президента, такие как издание указов, имеющих силу закона, отменяются, и это соответствует велению времени, также является верным и необходимым решением, так как в демократическом правовом государстве, каким является наш Казахстан, законодательная власть принадлежит только Парламенту. Такое полномочие нужно было в период становления молодого государства.

Мы полностью поддерживаем инициативу Главы государства, Президента РК Нурсултана Назарбаева о реформировании нашей политической системы и считаем, что эти меры необходимы. Они необходимы для решения насущных проблем наших граждан сегодня и чтобы мы с уверенностью могли смотреть в будущее. Мы верим, что конституционные изменения, которые будут осуществлены в нашем государстве, станут нам основой для благоприятного развития как в экономическом плане, так и в дальнейшем политическом развитии и, безусловно, обеспечат счастливое будущее нашим поколениям.

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