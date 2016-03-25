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На заседании рабочей группы по туризму представлена детальная программа единого туристского продукта «Современный Шелковый путь» стран Тюркского совета с учетом стоимости международных авиаперевозок. Детально рассмотрен также туристский потенциал Южно-Казахстанской области, расположенной в самом центре Шелкового пути.

Секретариатом Совета тюркоязычных государств презентована «дорожная карта» маркетинговой стратегии единого турпродукта «Современный Шелковый путь». Страны-участницы проинформированы о программе, разработанной министерством культуры и туризма Турции и направленной на улучшение качества сервиса для стран Тюркского совета, на 2016 год.

В рамках заседания заместитель советника ЭКСПО-2017 Роза Асанбаева рассказала об экскурсионном туре по Казахстану на поезде-гостинице, который стартует во время проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017».