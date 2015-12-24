Удивительные – рядом



Начнем, пожалуй, с того, что согласно теории Дарвина, все люди произошли от обезьян. Впрочем, верующие граждане считают, что человек – это творение Божье, а неверующие полагают, что все мы – слаборазвитые потомки инопланетян. И судя по тому, что человечество к третьему тысячелетию никак не может договориться о решении жизненно важных для планеты вопросов, все три версии имеют право на существование. Мы не понимаем друг друга, потому что кто-то заботится об основополагающих земных истинах, а кто-то витает в облаках и выше. А есть и такие, кто просто «обезьянничает», повторяя не лучшие примеры истории.

Но вернемся к нашим… обезьянам, которые в детстве бывают в каждом наборе игрушек у любого ребенка. Особо беспокойных детей даже называют обезьянками, и это прозвище им не обидно.

Вживую всевозможных мартышек, горилл и орангутангов мы впервые видим в зоопарке, умиляясь, что они в своих поступках так похожи на нас.

Мне довелось увидеть вживую предполагаемых прародителей человечества в детстве, в 80-х годах прошлого века, когда к нам в город приезжал Карагандинский зверинец. Служительница на наших глазах угостила павианью чету семечками, и мы увидели разный подход самца и самки к их употреб­лению. Если дама ела элегантно – расщелкивая кожуру, вынимая зернышко и употребляя только его, то самец молотил двумя лапами все подряд, с тревогой поглядывая и на «женские» семечки. Когда его доля закончилась, он пришел помогать подруге, и та с отчаянным визгом, отталкивая «помощника» принялась уплетать семечки «по-мужски» – быстро и не лузгая. Все зрители заливались смехом, приговаривая – «они совсем как люди».

Следующая моя памятная встреча с приматом состоялась в алматинском цирке, где в фойе было принято фотографироваться с экзотическими животными. Мы с подругой тоже решили запечатлеться с мартышкой, которую нам щедро предоставил фотограф со своего плеча.

Прижавшись друг к другу, мы разместили обезьянку на коленях, которая принялась грустно позировать. И едва нас осветила фотовспышка, животное стремительно и радостно вернулось на знакомое плечо хозяина, и мы даже не успели ее погладить.

Да-а, сколько их – маленьких и трогательных обезьянок фотографировалось, и продолжают это делать с парами, семьями и одиночками в местах развлечений и отдыха. С юных лет и до глубокой старости им приходится трудиться фотомоделями, причем никто при этом не спрашивает их желания.

Впрочем, иногда обезьянки весьма активно защищают свои права, особенно на тропических курортах, где они воруют вещи и продукты туристов и даже нападают на них толпой. Опять же, все как у нас, людей – по одной маленькие обезьянки чаще тихие и скромные, а толпой – ничего не боятся.

Экранные версии

Среди наиболее памятных обезьянь­их образов еще из школьной программы – «Мартышка и очки». Примерно тогда же на экранах телевизоров шли мультфильмы про Попугая, Слоненка, Удава и Мартышку, которую озвучивала незабвенная и любимая актриса Надежда Румянцева. Позднее о проказах малолетних мартышек вышел целый мультсериал «Осторожно, обезьянки!».

Став взрослее, я полюбил кинофильм «Полосатый рейс». Тигры тиграми, но если вникнуть в сюжет, то все самое интересное началось с того, что обезьяна дала хищникам свободу, открыв их клетки. И все же в нашем искусстве обезьяны были хотя и хулиганистые, но добрые. А что же за рубежом?

Там еще в 1933 году появился фильм «Кинг-Конг» о любви гигантской гориллы к миниатюрной блондинке, за которым последовали многочисленные продолжения. Чтобы не было никаких двусмысленностей в отношениях главных героев, их сделали столь разными по размерам, что, как сказала в одном из ремейков к «Кинг-Конгу» девушка Дуэн: «Боюсь, у нас с тобой ничего не получится». Тем не менее большое и светлое чувство повело обезьяну-гиганта на романтические подвиги и привело к героической гибели, что позволило из фильма ужасов сделать драму и трагедию.

Однако одной, пусть и гигантской гориллы Голливуду показалось мало, и появилась целая «Планета обезьян». В этом фильме люди и приматы поменялись местами, и нашелся всего один человек (да и то астронавт из другого времени), воспротивившийся этому. Обезьяны здесь были разделены по кастам: жрецы-орангутанги, гориллы-воины и ученые-шимпанзе. Из темы было выжато все, что только можно – в фильме и его ремейках есть ужасы и приключения, революции и битвы, шоу и научные открытия, чувства и историческая подоплека.

Но лично на меня особое впечатление оказал фильм «Линк» о сошедшей с ума обезьяне, которая носила костюм, курила и старалась вести себя как человек. Дошло до того, что она принялась ухаживать за главной героиней и убивать людей. Учитывая, что шимпанзе, уступая в росте, превосходит человека мускульной силой, главным героям удалось уничтожить свихнувшегося примата, только спалив его вместе с домом.

Одним словом, западные обезьяны – или мутанты, или злодеи.

Фольклорный элемент

Не став героиней наших народных сказок (по географическим и зоологическим причинам), обезьяна тем не менее присутствует в анекдотах. Самый известный:

«Царь зверей Лев, построив животных, велел им разделиться на две группы: в одой – красивые, в другой – умные. Все разделились, одна обезьяна мечется между группами и причитает:

– Да что же мне – разорваться что ли?»

А вот история из репертуара Евгения Петросяна:

«Плывут по реке два крокодила и видят обезьяну на берегу. Один другому предлагает: «Давай к ней подплывем и спросим, замужем или нет. Если скажет да, удивимся:

– Интересно, кто это тебя взял?

А если скажет, что нет, заявим:

– Конечно, кто такую обезьяну замуж возьмет. В любом случае посмеемся.

Подплывают к обезьяне и задают волнующий их вопрос. А та неожиданно отвечает:

– Да за кого ж тут замуж идти, когда вокруг одни крокодилы!?»

И таких историй немало.

Научный подход

И все же насколько мы схожи с… Как-то язык не поворачивается назвать «братьями нашими меньшими» возможных прародителей (если верить Дарвину).

Ученые провели исследования по сравнению поведенческих и экологических особенностей обезьян и первобытного человека. Анализировались такие показатели, как структура популяции, организация и управление, обмен информацией и игры и т. д. Исследования показали, что хотя обезьяны часто могут казаться «человекоподобными», их повадки глубоко отличаются от поведения даже первобытных людей.

Ну что же, даже если мы и произошли от приматов, то уже довольно далеко ушли от них. И хочется верить, что со временем мы станем еще больше теми, кого наука назвала «Человек разумный». Мы должны научиться жить без войн и конфликтов, беречь планету и все живое на ней, а не жить только сегодняшними меркантильными интересами.

Иначе как бы не пришлось нашим потомкам вновь начинать свое развитие от обезьян…