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Происшествия
"Совсем замучили": родные обвиняют врачей в смерти роженицы в Атырау

В Атырау возбудили уголовное дело в отношении медиков модульной больницы по факту смерти 37-летней женщины. Её родственники твердо утверждают, что в трагедии виноваты врачи. При этом ребёнок родился живым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Ак Жайык».

Умершая Гульдана Сарузенова – единственная дочь родителей и должна была родить своего четвертого ребенка. По словам членов семьи, за неделю до родов врачи сообщили ей, что она заразилась коронавирусной инфекцией. Позже ей посоветовали лечиться дома. 17 января она с родовыми схватками была доставлена в модульную больницу.

«При родах моей дочери так сильно давили на живот, что у неё лопнула селезёнка. У неё также был разрыв поджелудочной железы. Ведь все органы человека взаимосвязаны между собой. Они не знали, откуда появилась кровь. Когда врачи поняли всё, уже было поздно, моя дочь умерла», – утверждает мать погибшей Светлана Сарузенова.

Пациентка, которая была в тяжёлом состоянии, скончалась 18 января. Сейчас мальчику исполнилось три месяца, за ним ухаживают дедушка с бабушкой по линии матери. Он вполне здоров. Кроме этого малыша у Гульданы Сарузеновой остались еще трое сыновей.

«Я ходила в поликлинику, где она была на учёте. Анализы показывали, что со здоровьем всё в порядке. УЗИ тоже не выявило никаких отклонений. Я не знаю, что случилось и кто виноват. Она была здоровой женщиной. Неужели нельзя было сделать кесарево сечение? Когда её, находящуюся в тяжёлом состоянии, посещал муж, она успела сказать ему, что «меня совсем замучили», – говорит С. Сарузенова.

Пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Меирим Ердаулет сообщила, что возбуждено уголовное дело.

«Сейчас по данному факту ведется следствие по части 3 статьи 317 УК РК («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

 

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