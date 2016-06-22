​Сойдутся палуаны на ковре

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Максут ИРЖАНОВ

Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы» пройдет в нынешнем году в шестой раз. В регионах уже состоялись три этапа этих соревнований (сельский, районный, областной), а 3 июля на столичном республиканском треке «Сарыарка» ожидается финал.

На пресс-конференции Федерации қазақ күресі и Фонда развития казак куреси «Казакстан Барысы», посвященной этому событию, было отмечено, что число участников турнира с 2011 года выросло более чем в 6 раз. Нынче в финальную часть путевки получили 34 палуана, а также победители турнира «Аскер Барысы-2016» и чемпион прошлого сезона «Қазақстан Барысы».

Спикеры и организаторы рассказали о ходе подготовки к финалу и планах федерации на этот год. В частности, новый президент федерации қазақ күресі Канат Бозумбаев сообщил о том, что осенью в Астане состоится чемпионат мира по этому виду единоборства.

– Мы планируем в октябре-ноябре нынешнего года в честь 25-летия Независимости Казахстана провести очередной чемпионат мира по қазақ күресі, а в следующем году в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017» – очередной международный турнир «Алем Барысы», – сказал он.

Особое внимание на пресс-конференции было уделено антидопинговой политике федерации, так как это очень важно для вывода нашей национальной борьбы на международный уровень. Увы, четыре участника турнира при прохождении проверки WADA были уличены в применении мельдония и отстранены от участия в состязаниях. Федерация, как было заявлено, и в дальнейшем намерена применять жесткие меры к нарушителям.

На пресс-конференции также были озвучены изменения в правилах борьбы, а известные палуаны – победитель первого турнира 2011 года Улан Рыскулов и двукратный обладатель звания «Қазақстан Барысы» (2012, 2015) Бейбыт Ыстыбаев – продемонстрировали новую борцовскую форму.

Призовой фонд турнира «Қазақстан Барысы-2016» составляет 42 млн тенге. Самому техничному палуану (своеобразный приз зрительских симпатий) достанется автомобиль. Об этом сообщил член совета директоров AllurGroup Дин Ким. 

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