Сойдутся в поединках палуаны Свежий выпуск Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

В канун уникального по масштабам спортивного состязания на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась специальная пресс-конференция, посвященная этому, уже пятому по счету республиканскому турниру. В мероприятии приняли участие секретарь партии «Нур Отан» Кумар Аксакалов, главный директор по связям с общественностью АО «ФНБ «Самрук-Казына» Дархан Калетаев, председатель попечительского совета Фонда развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы» Арман Шураев. Также здесь присутствовали победители прошлых лет: Улан Рыскул, Бейбыт Ыстыбаев, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.

Напомним, что по итогам трех этапов отборочных состязаний в регионах финалистами стали 32 палуана, а также победитель прошлого года Мухит Турсынов. Призовой фонд V Республиканского турнира «Қазақстан Барысы» составит 225 000 долларов, из них 35 тыс. предназначены тренерам спортсменов.

Призовой фонд среди борцов распределится следующим образом: за первое место будет вручено 150 тыс. долларов, за второе – 30 тыс. и за третье – 10 тыс. Организаторами проекта выступили: Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, партия «Нур Отан», Министерство культуры и спорта, акимат Астаны, ППСК «Астана», Федерация қазақ күресі РК, Фонд развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы». Генеральным спонсором стало АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

По словам Армана Шураева, за короткий срок данный проект стал очень известен как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Помимо национальных телеканалов, которые вещают в прямом эфире, за жаркими схватками с интересом наблюдают в России, Турции и других странах. Общая аудитория состязаний составляет более полумиллиарда зрителей по всему миру. Только в прошлом году в республике финальную часть посмотрели порядка 5–6 млн человек, причем все действо длилось около 7 часов.

Сейчас «Қазақстан Барысы» транслирует самый большой в стране национальный телеканал – «Казахстан», а также KAZsport. Помимо этого, благодаря телеканалу «Боец», который транслируется в 37 странах, мы имеем еще 250 млн зрителей по всему миру. Нельзя не отметить и турецкий телеканал TRT-Avas, который вещает практически на всю Европу, Азию, Южную Африку, а это еще порядка 80 стран. Поэтому можно ожидать, что уже лет через пять наша борьба будет такой же узнаваемой, как японское сумо.

Обстоятельно был дан и ответ на вопросы, касающиеся судейства, которое ранее вызывало некоторые нарекания. С прошлого года из 20 лучших судей путем слепой жеребьевки выбираются 6. В день схваток у них изымаются все средства связи. Каждый из судей обязан предоставить депозит в 200 000 тенге, который в случае плохой работы обратно не возвращается. Если же претензий нет, то они получат гонорар в размере 900 000 тенге.

Конечно же, организаторы позаботились и о зрителях, которые придут на стадион. Несмотря на то что турнир и так пользуется большой популярностью, некоторых счастливчиков ждут ценные призы, главный из которых – престижный автомобиль. И все же основным событием станут поединки лучших атлетов страны, один из которых будет носить высокое звание «казахстанского барса».



