– Представленные проекты реа­лизованы на средства Фонда Первого Президента РК – Лидера нации и Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Для пользователей все приложения бесплатны, – отметил заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Султан Айтжанов.Новые отечественные IT-продукты отвечают поставленным Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» задачам по дальнейшему развитию государственного языка и патриотическому воспитанию молодежи.Мобильное приложение портала Soyle.kz для платформы iOS и другие приложения разработаны и созданы Фондом развития государственного языка в целях доступного изучения казахского всеми желающими, широкой пропаганды культурных достижений казахского народа, формирования IT-знаний среди молодежи, а также духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Это мобильные приложения онлайн-энциклопедии Abaialemi.kz, детского литературного сайта Tattialma.kz, патриотические приложения «Мой Казах­стан», «Великие люди Казахстана», «Праздники Казахстана» и первая отечественная интеллектуальная игра-приложение «Кто умнее?».Soyle.kz – первый бесплатный онлайн-курс казахского языка, открытый в декабре 2013 года. С момента создания портала его услугами воспользовались свыше 1,5 млн пользователей из Казахстана и зарубежья, география проекта охватила 140 стран, а количество зарегистрированных обучающихся превысило 50 тыс. человек. Свыше 20 тыс. обучаются в группах соцсетей портала Soyle.kz. Количество скачиваний приложений Soyle для платформы Android и iOS превысило 30 тыс. Обучающий и развивающий детский сайт bala.soyle.kz ежедневно посещают 1,5 тыс. юных пользователей.– Дизайн обучающего портала Soyle.kz дополнен новыми разделами: Sozdik.soyle.kz, «Каталог сайтов», «Пословицы и поговорки», «Загадки и скороговорки», «Слово дня», «Афиша мероприятий», что расширяет его функциональные возможности. Для англоязычных пользователей разрабатывается английская версия портала, – рассказал Султан Айтжанов.Популярностью пользуется обу­чение казахскому языку через Skype.– В настоящее время бесплатное обучение по скайпу проходят свыше 200 человек из разных регионов Казахстана и зарубежья. Достаточно зайти на Skype Soyle.kz, подать заявку и пройти тестирование на главной странице. Автоматически будет определена группа пользователя. Удобное для изучения время пользователь определит сам. Занятия проводятся и в вечернее время, – продолжил спикер.В нынешнем году началась разработка нового портала Quzhat.kz – первой эффективной методики по онлайн-обучению деловому общению и ведению делопроизводства на государственном языке. Как разъяснил директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев, приложение Quzhat.kz поможет правильно оформить документы и деловые письма на казахском языке. Это упрощает делопроизводство и документообо­рот на государственном языке, обращение в госучреждения. Когда пользователь заполняет типовые документы, программа автоматически оказывает содействие путем подбора слов, предложений по заданной тематике. Несомненно, вызовет интерес и мобильное приложение «Жеті қазына», разработанное к ЭКСПО-2017. В нем нашли отражение традиции, культура и история казахского народа.В 2017 году получит продолжение первая интеллектуальная казахстанская игра «Кто умнее?», включающая около 30 тыс. вопросов и объединившая 10 тыс. участвующих в ней старшеклассников. В течение трех месяцев летних каникул участники могут пройти три отборочных тура, ответив на 25–30 тыс. вопросов. В полуфинал выйдут 3 тыс. человек, в финал – 150–200 участников, из которых будут выбраны лучшие 15. Лучших ждут дипломы и памятные подарки.