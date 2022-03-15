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Союз Ахмета Байтурсынова и Мухтара Ауэзова
Шимырбаева Галия
Корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы прошла международная конференция «Созвучие великих», приуроченная к юбилейным датам двух выдающихся соотечественников – 150-летию Ахмета Байтурсынова и 125-летию Мухтара Ауэзова.

– По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева­ мероприятия, посвященные юбилею Ахмета Байтурсынова, будут проходить под эгидой ЮНЕСКО, – подчеркнул президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, открывая работу конференции. – Сегодня мы соединили два юбилея не случайно: когда-то 25-летний начинающий драматург Мухтар Ауэзов выступил с блестящим докладом в честь 50-летия народного педагога и ученого-линг­виста Ахмета Байтурсынова.

В конференции приняли участие заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев, культуролог Мурат Ауэзов, президент Национальной академии наук Мурат Журинов, член Совета аксакалов ИМО Икрам Адырбеков, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, академик НАН РК и алашовед Мамбет Койгельдиев, писатель Смагул Елубай.

Тюркская академия, по словам выступающих, играет сегодня огромную роль в объединении тюркских народов. Арман Кырыкбаев отметил, в частности, что она делает немало для восстановления исторической памяти, литературной и духовной связи между родственными народами.

Мурат Ауэзов, отмечая ту благородную работу, которую проводит Академия, сказал, что сегодня недостаточно проводится исследований творчества классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, нужны переводы его произведений на языки мира.

По словам доктора исторических наук Мамбета Койгельдиева, и Ахмет Байтурсынов, и Мухтар Ауэзов оказались свидетелями одной из самых трагических страниц в жизни своего народа – страшного голодомора 1932–1933 годов. Судьба народа висела тогда на волоске, казахи в самом прямом смысле встали перед классическим «быть или не быть?» Национальная интеллигенция, представителями которой были Ахмет Байтурсынов и Мухтар Ауэзов, чувствовала себя ответственной за поиск ответа на этот вопрос.

На конференцию ее организатор – Международная Тюркская академия – пришла не с пустыми руками. В стенах Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина прошла презентация подготовленных и изданных Академией в честь юбилея Ахмета Байтурсынова и Мухтара Ауэзова книг.

В сборнике «Ахмет Байтурсынулы и Алаш» собраны избранные статьи современников ученого, представителей последующих поколений и сегодняшних исследователей. Эта книга при содействии посольства Республики Казахстан в Чехии также издана на английском и чешском языках.

Вторая книга – переизданные Тюркской академией материалы Первого научного съезда казахских ученых, где наряду с другими видными деятелями движения «Алаш» выступил и Ахмет Байтурсынов. К уникальному изданию приложено созданное выдающимся просветителем полное факсимиле казахского алфавита төте жазу (сокращенное письмо). Реформировав казахскую письменность на основе арабской графики (исключил ненужные арабские буквы, которые в казахском языке не использовались), он внес существенный вклад в ликвидацию неграмотности в степи: благодаря методу Байтурсынова дети могли обучиться грамоте в течение 6-8 месяцев.

Третья книга – монография Мухтара Ауэзова о знаменитом кыргызском героическом эпосе «Манас». Ее первый вариант был готов в 1934 году, затем автор совершенствовал и дополнял свою работу. Машинописная копия варианта, подготовленного в 1936 году, хранится сегодня в Фонде рукописей Института языка и литературы им. Ч. Айт­матова Национальной академии наук Кыргызстана. Полное факсимиле этого образца опуб­ликовано в качестве научного приложения к сборнику. В него также включен знаменитый доклад Мухтара Ауэзова «Создать народный вариант «Манаса», сделанный им на состоявшейся 8 июля 1952 года в Киргизии Всесоюзной конференции, посвященной великому эпосу.

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