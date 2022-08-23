Статьи
Союз домбры и слова
Любовь Доброта, Шымкент

Айтыс среди начинающих акынов прошел в рамках празднования 150-летия выдающегося общественного и политического деятеля Ахмета Байтурсынова.

Свое искусство импровизации продемонстрировали молодые поэты из Шымкента, Туркестанской области и Нур-Султана. Цель организаторов айтыса – популяризация литературного творчества Ахмета Байтурсынова, культурного наследия для воспитания подрастающего поколения, поддержка исконно народного вида казахского искусства и молодых импровизаторов.

В исполнении участников звучали произведения Ахмета Байтурсынова. Порадовали юные айтыскеры публику и своими остроумными словесными «дуэлями» под звуки домбры, они заставляли зал не только смеяться в ответ на удачные шутки, но и задуматься над поднимаемыми темами. В своих импровизациях акыны говорили о дружбе народов, важности межнационального согласия, актуальных проблемах общества.

В айтысе приняли участие 10 молодых акынов. Почетную тройку лауреатов состязания составили представители Туркестанской области. Первое место досталось 11-летнему Аллажару Сапархану из Шымкента. Второе место занял уроженец Сарыагашского района 14-летний Елсияр Кулахмет, третье – начинающий поэт из Отырарского района Баян­бай Ахмет Расул. Члены жюри отметили талант юных айтыскеров и пожелали им больших творческих достижений в будущем.

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Чтобы не дорожало
Качай танцпол, нефть, озера
Надежда на жизнь
Сказка про битумного бычка
Требуются мельники
Земледелие с приставкой «smart»
Не просто матч, а суперигра!
Контракты на «заморозку» цен
Вдохнуть жизнь в села
Услуги нет, но вы ждите
Строить школы нужно в срок!
Подарок малой родине
Союз домбры и слова
Важность межрелигиозного диалога
Проблема, требующая решения
Музыка на склоне гор
Спортивные планы
Все лето в водной блокаде
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Статьи
Не просто матч, а суперигра!
Статьи
Музыка на склоне гор
Статьи
Контракты на «заморозку» цен
Статьи
Земледелие с приставкой «smart»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]