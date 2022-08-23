Союз домбры и слова

Айтыс среди начинающих акынов прошел в рамках празднования 150-летия выдающегося общественного и политического деятеля Ахмета Байтурсынова.

Свое искусство импровизации продемонстрировали молодые поэты из Шымкента, Туркестанской области и Нур-Султана. Цель организаторов айтыса – популяризация литературного творчества Ахмета Байтурсынова, культурного наследия для воспитания подрастающего поколения, поддержка исконно народного вида казахского искусства и молодых импровизаторов.

В исполнении участников звучали произведения Ахмета Байтурсынова. Порадовали юные айтыскеры публику и своими остроумными словесными «дуэлями» под звуки домбры, они заставляли зал не только смеяться в ответ на удачные шутки, но и задуматься над поднимаемыми темами. В своих импровизациях акыны говорили о дружбе народов, важности межнационального согласия, актуальных проблемах общества.

В айтысе приняли участие 10 молодых акынов. Почетную тройку лауреатов состязания составили представители Туркестанской области. Первое место досталось 11-летнему Аллажару Сапархану из Шымкента. Второе место занял уроженец Сарыагашского района 14-летний Елсияр Кулахмет, третье – начинающий поэт из Отырарского района Баян­бай Ахмет Расул. Члены жюри отметили талант юных айтыскеров и пожелали им больших творческих достижений в будущем.