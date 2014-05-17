Экономика
Союз экономического прагматизма

Создание экономического партнерского союза Казахстана, России и Беларуси выходит на финишную прямую. Менее чем через две недели, 29 мая, в Астане лидеры трех государств – России, Казахстана, Беларуси – подпишут Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который должен вступить в силу с 1 января 2015 года.

– Это будет союз, основанный только на экономическом прагматизме, – заявил, открывая вчера в Астане пресс-конференцию, член президиума Национальной палаты предпринимателей (НПП) Казахстана Талгат Доскенов.

Свое утверждение он подкрепил конкретными цифрами. Так, совокупный объем экономик трех стран – участниц ЕАЭС на сегодня составляет 2,2 трлн. долларов. Общий объем выпуска промышленной продукции составил 1,5 трлн. долларов. 

– А интеграционный эффект в виде совокупного прироста ВВП к 2030 году составит 900 миллиардов долларов, – добавил Т. Доскенов и напомнил, что товарооборот между участниками ЕАЭС с 2009 года вырос почти вдвое, достигнув отметки в 24 миллиарда долларов.

В то же время остаются и неурегулированные вопросы и позиции. Национальная палата предпринимателей Казахстана принимает участие в разработке этого договора, отстаивая позиции казахстанского бизнеса. Проект этого документа размещен на сайте НПП.

– В целом по базовым воп-росам между переговорными группами трех стран достигнуто понимание. Работа над неурегулированными вопросами продолжается, – заметил представитель НПП. 

Как сообщил Т. Доскенов, вчера в Астану приехали представители департаментов и комитетов Единого экономического пространства (ЕЭП), которые до подписания Договора о ЕАЭС будут обсуждать вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, единого реестра, образования, трудовой миграции.

– В том числе будет обсуж­даться вопрос легализации дипломов о высшем образовании. Мы, как известно, стремимся снять все барьеры для свободного перемещения граждан трех стран в рамках ЕАЭС, – отметил Т. Доскенов. Он также сообщил, что Нацпалата предпринимателей Казахстана считает необходимым создание нового Таможенного кодекса в рамках Евразийского экономического союза.

На вопрос журналистов о том, будет ли отечественный бизнес конкурентоспособен в рамках создаваемого ЕАЭС, представитель Нацпалаты предпринимателей ответил утвердительно.

– В резюме наших некоторых предпринимателей, которые присутствуют в списке «Форбс», есть такие, кто владеет хлебозаводами, морскими портами не только в России, Беларуси, но и в других странах мира. Есть такие наши соотечественники, кто покупает акции серьезных российских и белорусских компаний. Так что наш бизнес имеет хорошие возможности, – резюмировал Талгат Доскенов.

Кульпаш КОНЫРОВА

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