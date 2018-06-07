​«Союз МС-09» стартовал с «Байконура»

6 июня 2018 года в 17 часов 12 минут по времени Астаны с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транс­портным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-09», планируемая продолжительность полета составляет 187 суток.

Запуск был осуществлен с «Гагаринского старта» космодрома «Байконур» и прошел в штатном режиме. Космический корабль должен доставить на Международную космическую станцию новый экипаж для очередной длительной экспедиции. В его состав вошли космонавт Роскосмоса Сергей Прокопь­ев (командир ТПК – РФ), астронавт «ЕКА» Александр Герст (бортинженер – ФРГ) и астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор (бортинженер – США). В задачи экспедиции входят работы с грузовыми кораблями и внекорабельной деятельности (выход в открытый космос), обслуживание бортовых систем МКС, проведение бортовых фото- и видеосъемок, а также выполнение программы научно-прикладных исследований (55 научных экспериментов).