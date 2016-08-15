Полгода назад в Астане он повстречал девушку по имени Жанерке. Она очаровала его своей красотой и грацией. К тому же оказалась интересной собеседницей и просто хорошим человеком. Наступил момент, когда пара приняла важное решение – связать свои судьбы брачными узами.

Свадебная церемония состоялась в Таразе, где родился жених. Кстати, его суженая тоже уроженка Жамбылской области, в настоящее время работает в одной из столичных нотариальных контор.

А Берик – из семьи, посвятившей свою жизнь самой гуманной профессии. Его отец, Мадигали, работает в сфере здравоохранения более 40 лет, из которых 32 года он отдал военной медицине. Практически все это время по гарнизонам и военным госпиталям не только нашей страны, но и за границей его сопровождает супруга и настоящая боевая подруга Корлан. Сейчас она работает врачом-невропатологом в таразской поликлинике № 3.

В нынешнем году в семье Муслимовых череда приятных событий. Буквально три месяца назад вышла замуж младшая сестра Берика – Дана, студентка Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати.

Коллектив «КП» поздравляет молодоженов и желает семейного счастья, здоровья и благополучия!