​Союз сердец

667
Михаил ТЁ, Жамбылская область

Полгода назад в Астане он повстречал девушку по имени Жанерке. Она очаровала его своей красотой и грацией. К тому же оказалась интересной собеседницей и просто хорошим человеком. Наступил момент, когда пара приняла важное решение – связать свои судьбы брачными узами.

Свадебная церемония состоялась в Таразе, где родился жених. Кстати, его суженая тоже уроженка Жамбылской области, в настоящее время работает в одной из столичных нотариальных контор.

А Берик – из семьи, посвятившей свою жизнь самой гуманной профессии. Его отец, Мадигали, работает в сфере здравоохранения более 40 лет, из которых 32 года он отдал военной медицине. Практически все это время по гарнизонам и военным госпиталям не только нашей страны, но и за границей его сопровождает супруга и настоящая боевая подруга Корлан. Сейчас она работает врачом-невропатологом в таразской поликлинике № 3.

В нынешнем году в семье Муслимовых череда приятных событий. Буквально три месяца назад вышла замуж младшая сестра Берика – Дана, студентка Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати.

Коллектив «КП» поздравляет молодоженов и желает семейного счастья, здоровья и благополучия! 

Популярное

Все
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Весь ствол в затейливых узорах
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Сакральный ландшафт
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Политика здравого смысла
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]