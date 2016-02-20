​Создается департамент трудовой миграции

В мероприятии приняли участие член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Комиссии ЕЭК Тимур Сулейменов,заместитель директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Самат Алиев, сотрудники посольств государств ЕАЭС, а также международных организаций.

Как отметил Т. Сулейменов, в решении экономических вопросов, ради чего создавался ЕАЭС, невозможно обойтись без человеческого капитала. Этому вопросу уделяется существенное внимание. Достаточно сказать, что среди решений первого в нынешнем году заседания Совета ЕЭК значится соответствующее изменение структуры комиссии: появится новый департамент – трудовой миграции. Он начнет свою работу с 1 марта.

В рамках Договора о ЕАЭС уже достигнут ряд существенных подвижек в сфере миграционной политики. Например, не применяются национальные меры защиты в отношении граждан союза, которые могут рассчитывать на равные с гражданами страны-реципиента права и привилегии. Важным нововведением является закрепленная возможность пребывать в стране ЕАЭС в течение всего срока трудового договора, без дополнительных выездов для продления пребывания. Есть и ряд других важных моментов, нашедших отражение в договоре о союзе.

– Для физических лиц применение резидентских ставок в странах ЕАЭС начинается с первого дня работы, то есть подоходный налог, например в России, взимается в размере 13% вместо 30%. Это большой прорыв, – подчеркнул Тимур Сулейменов.