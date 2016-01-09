​Создается эндаумент-фонд

Их цель – всемерное содействие развитию вуза как международного центра образования, науки и культуры, повышение его роли и рейтинга в мировом образовательном пространстве, поддерж­ка ученых, педагогов и студентов, магистрантов, докторантов.

Первыми дарителями выступили руководители крупных компаний и выпускники КарГТУ прошлых лет. Благодаря им сегодня общая сумма пожертвований составляет 2,4 млн тенге. Прозрачный характер деятельности эндаумент-фонда и контроль за расходованием инвестиционных средств в соответствии с заявленными целями позволит техническому университету обеспечивать стабильный и постоянно растущий источник финансирования приоритетных научных исследований, образовательных программ, учебно-научной базы, объектов инфраструктуры и социальных проектов.