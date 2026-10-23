Создается «Школа водников»

Вода в Туркестанской облас­ти давно перестала быть просто природным ресурсом, она – ресурс социально-экономический. Поэтому сегодня вопрос стоит уже не только в том, чтобы довести воду до поля, но и в том, чтобы научиться использовать каждый ее кубометр максимально эффективно. Именно на это будет направлена «Школа водников», которую планируется создать в Туркестане.

С утра в фермерском хозяйстве воду по каналу направляют на поля. Однако через несколько километров часть ее теряется. Почему? Потому что где-то не забетонирован грунтовый участок канала, где-то насосное оборудование работает не на полную мощность, а где-то и сам процесс полива организован абы как, без учета новейших агротехнологических требований.

Вопрос, на первый взгляд, технический. Но за ним – гораздо большее. В условиях меняющегося водного баланса республики эффективность использования гидроресурсов становится одним из факторов продовольственной и экономической безопасности. Потому новая система орошения требует не только бетона, насосов, труб и автоматики. Она требует людей, которые умеют всем правильно пользоваться.

Вот почему эффективное использование воды имеет не только региональное, но и общенацио­нальное значение. В Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года Президент ­Касым-Жомарт­ Токаев особо подчеркнул необходимость изменения подходов к управлению водными ресурсами и ускорению внедрения современных технологий.

«Вода – стратегический ресурс, без воды нет жизни. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой транс­формации», – отметил Глава государства.

Президент также обратил внимание на недостаточные темпы внедрения водосберегающих технологий и подчеркнул важность формирования культуры бережного расходования природных ресурсов.

Эти задачи особенно актуальны для Туркестанской облас­ти, где устойчивость сельского хозяйства во многом зависит от рационального использования поливной влаги. Именно на дос­тижение данной цели будет направлена открывающаяся в Туркестане «Школа водников».

Инициатива Министерства водных ресурсов и ирригации республики предусматривает создание на базе административного здания Туркестанского производственного участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» специализированной учебно-практической площадки. Здесь планируется обучать сельскохозяйственных товаропроизводителей, фермеров, специалис­тов водохозяйственной отрасли и других водопользователей.

Но название «школа» в данном случае не должно вводить в заблуж­дение. Это будет не только место для лекций. Предполагается создание специализированных учебных классов, демонстрационных и испытательных участков, оснащенных современными образцами водосберегающего и оросительного оборудования. То есть фермеру не просто расскажут о капельном орошении – ему покажут, как система работает. Не просто объяснят преимущества дождевального полива – дадут возможность увидеть технологию в деле. Не только предупредят о потерях воды – продемонстрируют, где они возникают и каким образом их можно уменьшить.

Именно практическая составляющая станет одним из главных преимуществ будущего центра. Потому что современная ирригация – это уже не формула «канал – насос – поле». Это целая технологическая система, где важны точный учет, регулирование водной подачи, состояние инфраструктуры, подбор оборудования, режим полива и профессиональные знания человека, который управляет процессом.

Для Туркестанской области эта тема имеет особое значение. Аграрный сектор здесь тесно связан с орошением. В нынешнем вегетационном периоде договоры на подачу воды были заключены с 12 409 сельскохозяйственными товаропроизводителями, а площадь орошаемых посевов достигла 277,5 тыс. га. По бассейну Сырдарьи­ водозабор составил 2,5 млрд кубометров, по Арыси – 883 млн, по бассейну Келеса – 648 млн кубометров. За этими цифрами стоит масштабная система, которая должна функционировать прак­тически безошибочно.

В нынешнем сезоне для снижения риска нехватки воды были закуплены 53 насосные установки. На каналах К-16Б, К-19 и К-23 в Жетысайском и Мактааральском районах установлены четыре контейнерные насосные станции. Проведен ремонт действующих насосных агрегатов. Параллельно продолжается модернизация самой ирригационной инфраструктуры.

В Шардаринском, Жетысайском, Мактааральском, Ордабасинском, Тюлькубасском и Сауранском районах ведутся работы в рамках 33 проектов по бетонированию каналов общей протяженностью в 1 716,5 км, восстановлению 734 скважин вертикального дренажа и очистке 1 074 км дренажных сетей. Разрабатываются еще 72 проекта, направленные на улучшение подачи воды более чем на 215 тыс. га орошаемых земель.

Получается своеобразная цепочка: государство обновляет инфраструктуру, устанавливает оборудование, совершенствует управление водными ресурсами – а следующий вопрос заключается в том, кто и насколько эффективно будет всем этим пользоваться. Ответ на него во многом и должна дать «Школа водников».

Есть и другая сторона проблемы. В период вегетации совместные проверочные рейды позволили выявить в Туркестанской области 793 факта пользования водой без всяких договоров. Подобные факты зафиксированы в Шардаринском, Жетысайском и Мактааральском районах.

Этот показатель важен не только как статистика правонарушений. Он свидетельствует о том, что современная система водопользования должна строиться одновременно на контроле, учете и повышении водной грамотности.

Чем сложнее становится управление ограниченным ресурсом, тем меньше места остается для принципа «как привыкли, так и поливаем». Фермеру необходимо понимать, сколько той или иной конкретной сельскохозяйственной культуре требуется воды, когда ее следует подавать, каким способом и какой результат дает тот или иной метод орошения.

И здесь знания становятся не менее важными, чем инфраструктура. Будущий центр планируется развивать не изолированно. Проект осуществляется в рамках грантовой программы ЕБРР «Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации в Казахстане». Предполагается участие международных и национальных экспертов, а также университетов Казахстана.

Отдельное направление – обмен опытом со странами Цент­ральной Азии. При наличии необходимого финансирования могут быть организованы учебные поездки в государства, где современные системы орошения получили широкое распространение. Такой подход позволяет посмотреть на ирригацию шире, чем просто на отдельную технологию. Ведь невозможно построить современную систему орошения, изменив только один элемент. Необходимо одновременно развивать инфраструктуру, водоучет, цифровые решения, компетенции специалистов, сервисное обслуживание оборудования и культуру водопользования.

Именно поэтому проект предус­матривает формирование целой экосистемы современной ирригации. Есть у проекта еще одна важная особенность. Для расширения географии обучения предполагается использовать передвижные учебно-демонстрационные модули.

Это значит, что знания не будут сосредоточены исключительно в областном центре. Специалисты смогут выезжать непосредственно в сельские районы, проводить обучение и демонстрировать современные технологии на местах.

Для фермера такой формат особенно удобен: увидеть технологию непосредственно в условиях хозяйства зачастую гораздо полезнее, чем изучать ее только по презентациям.

Можно будет обсудить конкретные проблемы конкретного поля – от выбора оборудования до режима полива. Так постепенно может сформироваться сеть, в которой Туркестан станет не конечной точкой обучения, а центром распространения знаний по всему региону. Сегодня в аграрном секторе Казахстана меняется сама логика отношения к воде.

Раньше эффективность часто оценивалась по принципу «дос­таточно ли воды поступило на поле». Теперь этого недостаточно. Вопрос должен звучать иначе: сколько воды поступило, сколько из нее реально использовано растением, сколько потеряно и какой урожай получен на единицу использованного ресурса. А это, согласитесь, уже совершенно другой уровень мышления. Именно поэтому «Школа водников» – проект не только о технологиях. Это проект о формировании новой культуры.

Как отмечает директор Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Мерлан Керимжанов, обеспечение стабильного прохож­дения поливного сезона невозможно рассматривать отдельно от эффективного управления водными ресурсами.

Сегодня совместно с бассейновой инспекцией проводится анализ работы основных водохозяйственных объектов, определяются участки, требующие ремонта, очистки или реконструкции. Но параллельно необходимо работать и с главными участниками всей системы – водопользователями.

Фермер должен знать свои права и обязанности, понимать принципы распределения воды, уметь работать с современным оборудованием и видеть прямую связь между грамотным поливом и экономическим результатом своего хозяйства.

Водосбережение часто воспринимается как масштабная государственная задача наряду со строительством водохранилищ, реконструкцией каналов, автоматизацией гидротехнических со­оружений. Все это действительно необходимо. Но большая сис­тема складывается из множества небольших решений, начиная от правильно отрегулированной насосной установки до специалиста, который способен определить, где именно возникают потери. В том числе и из понимания прос­того принципа: вода – ресурс, которым нужно управлять, а не просто пользоваться.