​Создается ситуационный центр

В мероприятии приняли участие представители МЗСР РК, НПП «Атамекен», отечественных товаропроизводителей, руководители иностранных представительств фармацевтических компаний. В ходе «круглого стола» председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нуржан Алибаев выступил с докладом на тему «О мерах по совершенствованию закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках стратегии развития системы Единой дистрибуции РК».

– Основными стратегическими направлениями нашей деятельности станут: усовершенствование функции закупа Единого дистрибьютора, обеспечение бесперебойности поставок лекарств и изделий медназначения, развитие взаимодействия с организациями здравоохранения, повышение эффективности деятельности и усиление кадрового потенциала организации, – сообщил Н. Алибаев.

Он также отметил, что создание ситуационного центра позволит усовершенствовать работу по бесперебойному лекарственному обеспечению медорганизаций в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по поддержке отечественных товаропроизводителей, по экономии бюджетных средств и финансовой устойчивости Единого дистрибьютора.

На мероприятии также были обсуждены воп­росы поддержки отечественных фармпроизводителей, привлечения инвестиций в фармацевтические объекты РК и совершенствования системы допуска на рынок Казахстана лекарственных средств и изделий медицинского назначения.