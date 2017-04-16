Два таких производственных формирования стали предметом «инспекции» акима области Булата Бакауова в Успенском районе. Владельцы почти 100 личных подворий решили объединиться, чтобы подстраховать свое дело и увеличить прибыль.

По словам председателя кооператива «Акжол Агро» Естая Чибутова, основная цель – объединение усилий для увеличения производственных мощностей и реализации молока. Члены кооператива хотят, чтобы каждое подворье могло продавать свою продукцию и получать стабильный доход. Поэтому поддержка в получении целевых кредитов в данном случае очень важна. Один из членов СПК уже получил заем по программе «Ырыс» на приобретение крупного рогатого скота молочного направления, еще 9 человек будут профинансированы в ближайшее время.

В кооператив «Акжол Агро» входит 37 дворов. Сегодня количество скота здесь составляет 250 голов, однако в планах увеличить его до 400. Также до конца года члены СПК планируют довести суточный надой до 3,5 тонны.

В еще один кооператив – «Конырозекский» – вошло 55 личных подворий. Здесь 6 членов СПК уже получили кредиты почти на 16 млн тенге и приобрели 84 головы скота. Другие члены кооператива также намерены прикупить коров и повысить надои. Тем более что сообща молоко легче отправлять потребителям.