​Создали семьи под счастливою звездой

Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Поздравив виновников торжества со знаменательным днем в их жизни, заместитель акима области Жаксылык Омаров отметил, что нынешний год для всех казах­станцев особенный. Мы подводим своеобразный итог развития страны за четверть века. Успехи молодого государства напрямую связаны с политикой Президента Нурсултана Назарбаева, благодаря которой в нашем обществе царят мир и стабильность. После церемонии молодые пары запустили в небо белых голубей как символ мира, любви и благополучия.

