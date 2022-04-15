АО "НК "КазМунайГаз" предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества, передает Kazpravda.kz.

"Мошенники создали специальный сайт и распространяют видео, в которых предлагают казахстанцам инвестировать деньги в якобы национальную компанию "КазМунайГаз". В обмен они обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. "КазМунайГаз" заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер", - говорится в сообщении компании.

Казахстанцев попросили быть бдительными и доверять только официальным источникам.

"Информация о деятельности компании размещается только на сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.