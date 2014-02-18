Создали цех – пришел успех

Еще в начале 90-х талдыкорганец Халел Абдрахманов и его жена Арай, попав под сокращение кадров, зарегистрировались на местной бирже труда. Помыкавшись без работы некоторое время, супруги окунулись в челночный бизнес. Торговали, чем придется, заработали первичный капитал, а потом к ним пришла идея открыть собственное дело.

На семейном совете было решено запустить цех по выпуску прохладительных напитков. Инженер по образованию Халел и химик-технолог Арай арендовали специальное помещение, наладили технологическую линию, наняли и обучили сотрудников. Предприятие хоть и небольшое, но требовало дальнейших инвестиций. Для расширения производства предприниматели взяли в банке кредит, обратились в областной филиал фонда «Даму» с заявкой на участие в программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Региональная комиссия, рассмотрев проект, дала добро на субсидирование процентной ставки по займу.

– Без поддержки государства мы бы просто не выдержали конкуренции на рынке, – признается глава ИП «Абдрахманов». – Благодаря удешевлению заемных ресурсов нам удалось закупить и смонтировать современное оборудование по очистке и охлаждению воды, розливу сокосодержащих напитков. В результате производственная мощность цеха достигла 12 т в сутки.

На предприятии действует зам­кнутый цикл: от изготовления плас­тиковой тары (свыше 2 тыс. бутылок за смену) до выпуска конечной продукции – лимонадов «Тархун», «Буратино», напитков «Дюшес», «Барбарис», «Квас ядреный». Сотрудники цеха Нина Суслова, Ынтык Бакбаева, Алтынай Мекежанова и Ильяс Нурмухамбетов тщательно следят за соблюдением технологического процесса, который полностью автоматизирован. Товар поставляется в торговые сети Талдыкоргана и близлежащих районов, планируется расширение цепочки сбыта.

Сегодня Абдрахмановы горды, что своим трудом вносят достойный вклад в экономику страны и дают заработать другим. Главное для них – стабильность и уверенность в завтрашнем дне, возможность заниматься любимым делом. В перспективе супруги намерены обучить производственным тонкостям дочь Малику и внуков. И тогда бизнес станет семейным, передаваемым из поколения в поколение. Ведь именно эту идею в нынешнем Послании народу озвучил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

Асет КАЛЫМОВ,

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Талдыкорган