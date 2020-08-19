Создан Оперативный штаб для помощи казахстанским студентам, обучающимся за рубежом

В настоящее время продолжающаяся эпидемия коронавируса в мире создает определенные трудности для казахстанских студентов, обучающихся за рубежом.



Во многих странах приостановлено регулярное авиационное и транспортное сообщение, запрещен въезд для иностранных граждан, сохраняется режим карантина. Зарубежные учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения для иностранных студентов.



"В этой связи для координации и оказания помощи казахстанским студентам в Министерстве иностранных дел создан Оперативный штаб, куда вошли как сотрудники Центрального аппарата, так и консульские работники за рубежом", - сообщили в МИД.



Как пояснили в ведомстве, консулы в странах пребывания устанавливают связь с каждым университетом и выясняют предлагаемый формат обучения для иностранных студентов. Вместе с тем, штаб МИД находится в контакте с иностранными посольствами, аккредитованными в Казахстане.



"Штабом оказывается содействие нашим студентам по установлению связи с университетами, в получении виз, в вопросах въезда в ту или иную страну и пересечение границы и т.д.", - говорится в сообщении.



По всем вопросам студенты и их родители могут обращаться в Оперативный штаб МИД РК по следующим контактам: +7 (7172) 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, электронная почта - covid19@mfa.kz



Для координации и оказания помощи казахстанским студентам, обучающимся за рубежом, в Министерстве иностранных дел создан Оперативный штаб. Об этом ведомство сообщило на официальном Telegram -канале, передает Kazpravda.kz.