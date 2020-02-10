​Создан Совет по транспорту

– Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала страны являются важнейшим направлением работы Правительства. Транспортная отрасль выступает одним из драйверов экономического роста Казахстана и имеет большой потенциал развития. В связи с этим решено создать Совет по транспорту, – сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил, что транспортный сектор занимает 8,2% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы роста отрасли составили 5,1%. Число занятых работников превысило 640 тыс. человек.

Совет по транспорту будет рассматривать актуальные вопросы развития отрасли и транзитного потенциала РК, решая задачи по формированию регионального транспортно-логистического хаба, повышению мобильности населения, сокращению сроков доставки грузов по территории страны.

В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспорт­ной отрасли респуб­лики.