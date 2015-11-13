​Создан центр охраны природы

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Мониторинг окружающей среды региона поднялся на новую ступень. В Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова открылся Центр компетенций по экологическим технологиям Павлодарской области. Он создан по инициативе и поручению акима региона Каната Бозумбаева, а также в рамках Стратегии основных направлений развития Павлодарской области до 2030 года.

Открытие центра как знаковое событие собрало представителей государственных органов, высших учебных заведений, членов экологического совета, а также представителей промышленных гигантов региона. Выступая на этом мероприятии в ПГУ, заместитель акима области Нуржан Ашимбетов отметил, что создание центра предваряло изучение и реализацию международного опыта в этой области. Был использован опыт международных компаний, имеющих прак­тический опыт управления экологическими проектами, приглашены международные эксперты.

Ректор ПГУ им. С. Торайгырова Арын Орсариев подчеркнул, что центр будет интенсивно взаимодействовать с учеными университета, так как в нем функционирует научно-практический центр «Мониторинг». Исходя из этого будут привлекаться ученые и научные лаборатории ПГУ в таких сферах, как инженерная защита окружающей среды, биоиндикация, химия и нефтехимия, технические и социогуманитарные науки.

Основной деятельностью центра станет локализация компаний, осуществляющих производство продукции и трансферт технологий в области экологии (очистка воды, воздуха, земли, переработка отходов и т. п.), научно-исследовательских организаций, а также компаний, оказывающих профессиональные услуги в области экологии.

...По итогам совещания были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве по вопросам экологии между центром и промышленными предприятиями: АО «КЭЗ», АО «Алюминий Казах­стана», АЗФ Павлодарский филиал АО «ТНК «Казхром», Евразийская группа ERG. Также состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве по экологическим вопросам между центром и международной компанией CleanTech (Латвия).

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