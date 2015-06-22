Создан участковый пункт 759 Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент

Здесь будут работать 4 участковых инспектора, в том числе инспектор ювенальной полиции. В здании есть все необходимое для оперативной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Новый пункт полиции открыт в густонаселенном микрорайоне «Нуртас», где проживают 28 тыс. граждан. Раньше здесь размещалось только два участковых пунк­та, и нагрузка на его сотрудников была очень высокой. Поэтому начальник ДВД ЮКО генерал-майор Аскар Оспанов инициировал открытие еще одного. Теперь полицейские будут ближе к людям и смогут быстрее прийти на помощь нуждающимся в их поддержке и защите.

В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области полковник полиции Сакен Айтбеков, аким Каратауского района Галымжан Исмаилов, ветеран внутренних дел Асылбек Токмаганбетов и старейшина микрорайона «Нуртас» Еркинбек Базарбаев. Они призвали полицейских и жителей микрорайона тесно контактировать друг с другом, что позволит создать атмосферу нетерпимого отношения к нарушителям правопорядка.

Личный состав Каратауского ОП после открытия участкового пункта отправился в детский дом № 4, шефство над которым полицейские взяли в начале года. Здесь воспитываются 97 детей школьного возраста. Шефы пришли к ним в гости с игрушками, одеждой и продуктами питания, которые собирали всем личным составом.



