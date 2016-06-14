Статьи Создана кафедра ЮНЕСКО Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Новая кафедра стала пятой в Казахстане, признанной Организацией по образованию, науке и культуре. Ректор вуза академик Галым Мутанов рассказал, что они проводят активную работу по продвижению принципов и инициатив ООН и ЮНЕСКО для развития диалога между цивилизациями, культурами и народами. Так, с 2014 года вуз стал Глобальным хабом программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию. C 1996-го года в университете действует кафедра ЮНЕСКО по журналистике и коммуникациям, осуществляющая крупные проекты в сфере развития СМИ, журналистики и медиаобразования.

Присвоение международного статуса кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию и сотрудничество с ведущими мировыми научными центрами, уверены в КазНУ, будут способствовать созданию Регионального хаба по устойчивому развитию в рамках программы ЮНЕСКО-UNITWIN. Это в свою очередь даст импульс созданию Института исследований устойчивого развития в Центральной Азии. Без сомнения, все это поможет максимально использовать потенциал ЮНЕСКО во благо нашей страны и региона. В том числе в реализации проектов по устойчивому развитию, охране окружающей среды, «зеленой» экономике и трансферу инновационных технологий по возобновляемым источникам энергии.

