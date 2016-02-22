​Создана молодежная ассоциация

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Руководители волонтерских групп выступили с инициативой о создании ассоциации молодежных объединений «Ақтөбе жастары». Как было отмечено, ее деятельность позволит не только консолидировать разрозненные общественные детские и молодежные организации, повысить гражданскую активность подрастающего поколения, но и создать условия для интеллектуального, творческого и социального развития детей и подростков.

Аким области поддержал эту идею, подчеркнув, что ассоциация сможет направить в единое русло высокий общественный потенциал подрастающего поколения. Лидером новоиспеченной организации избран Ислам Исенгазиев – координатор детско-юношеского проекта «Эффект Актобе». Планируется, что первые массовые мероприятия ассоциация посвятит Дню благодарности – празднику, который казахстанцы впервые отметят 1 марта. 

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