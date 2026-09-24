Создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Премьер-министра создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в ходе проведения учений в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В составе комиссии – министр обороны, аким Мангистауской области, руководство министерств труда и социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, транспорта, Главный военный прокурор, представители Пограничной службы.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил председателю комиссии Канату Бозумбаеву незамедлительно направиться на место ЧС и приступить к работе по обеспечению всестороннего расследования причин гибели военнослужащих и оказанию помощи семьям погибших.

24 сентября текущего года в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море.

По предварительной информации Минобороны, 9 человек погибло. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных. По факту гибели военнослужащих на Каспии возбуждено уголовное дело.