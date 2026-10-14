Создание Қазақстан Халық Кеңесі стало значительным шагом в развитии общенационального диалога – эксперт

В Казахстане действуют эффективные законодательные механизмы защиты прав представителей всех этнических групп, сохранения родных языков и этнокультурного многообразия, сообщает Kazpravda.kz

Дополнительные институциональные возможности для участия этнокультурных объединений в общественной и государственной жизни страны успешно предусмотрены в рамках конституционных реформ. О всесторонних мерах по обеспечению равенства, недискриминации и общественного согласия рассказал заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Ғали Дінмұхамед.

По словам эксперта, вопросы укрепления межэтнического согласия, взаимного уважения и недискриминации занимают центральное место в государственной политике Казахстана.

Ғали Дінмұхамед отметил, что новая Конституция страны гарантирует бескомпромиссный запрет дискриминации по различным признакам. Законодательно закреплено право каждого человека самостоятельно определять и указывать свою национальную принадлежность, свободно пользоваться родным языком, развивать национальную культуру и выбирать язык обучения и творчества.

В рамках Концепции развития языковой политики на 2023-2029 годы в стране планомерно создаются условия для укрепления государственного языка при постоянной поддержке языков всех этнических групп.

Государство оказывает системную поддержку образовательным инициативам, в том числе для представителей этнических групп предусмотрены льготные образовательные кредиты и специальные дифференцированные гранты, покрывающие от 50% до 75% стоимости обучения с сохранением полной стипендии.

Значительным шагом в развитии общенационального диалога стало создание Қазақстан Халық Кеңесі, действующего на основе специального Конституционного закона. Данный орган выступает высшей консультативной платформой, представляющей интересы всего народа страны.

Ғали Дінмұхамед обратил особое внимание на прозрачный и сбалансированный порядок формирования состава Халық Кеңесі из 126 членов.

Представители этнокультурных объединений занимают ровно треть мест – 42 мандата. Еще 42 места предназначены для общественных объединений и некоммерческих организаций, и 42 мандата представляют региональные маслихаты и общественные советы. Такой уникальный механизм позволяет учитывать интересы всех сообществ, в том числе этнических при выработке важнейших государственных решений.

Эксперт подчеркнул, что в Казахстане создана разветвленная система школьного образования на национальных языках. Обучение в общеобразовательных школах республики осуществляется на казахском, русском, уйгурском, узбекском и таджикском языках.

Эксперт заявил, что прочные законодательные гарантии, богатые образовательные возможности и активная деятельность этнокультурных объединений формируют надежную основу для процветания многонационального общества Казахстана.