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Создание молокоприемных пунктов на основе сельскохозяйственных кооперативов позволит снизить стоимость одного литра молока минимум на 20%. Об этом в ходе брифинга в Министерстве сельского хозяйства заявил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Еркебулан Ахметов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам спикера, меры по обеспечению эффективной занятости сельского населения и использование потенциала личных подсобных хозяйств для увеличения объемов производства продукции агропромышленного комплекса и решения вопросов продовольственной безопасности дадут возможность снизить стоимость сельхозпродукции.
"Организация централизованного сбора молока позволит обеспечить высокое качество. Что в результате приведет к снижению стоимости молока для конечных потребителей. Так как на сегодняшний день все молокозаводы недозагружены, из-за этого у них большие амортизационные расходы, которые ложатся на себестоимость. Соответственно, увеличивая загрузку мощностей, мы можем снизить цену конечной продукции минимум на 20 процентов", – сказал спикер, отвечая на вопрос журналистов.
Также, по его словам, в рамках вышеуказанных мер средства программы "Дорожная карта занятости-2020" в приоритетном порядке будут направлены на кредитование организации сельскохозяйственных кооперативов, на базе которых будут созданы молокоприемные пункты и семейные откормочные площадки.
Он отметил, что более 70–80% молока и мяса производится личными подсобными хозяйствами, тогда как загруженность перерабатывающих предприятий составляет лишь 60%. Это связано с отсутствием инфраструктуры для организации заготовки и транспортировки сельхозпродукции личных подсобных хозяйств.
Для дозагрузки мощностей перерабатывающих предприятий будут созданы молокоприемные пункты с молоковозами. Создаваемые сельскохозяйственные кооперативы могут дополнительно заниматься также по другим направлениям, таким как заготовка шерсти и шкур, выращивание плодов и овощей, пчеловодство, семейное птицеводство и товарное рыбоводство.
В результате реализации предлагаемых мер за 3 года будет обеспечена занятость не менее 190 тыс. человек личных подсобных хозяйств, для которых откроется рынок сбыта продукции и появится возможность получать постоянный доход. Будет создано более 67 тыс. новых постоянно действующих рабочих мест.
Для решения этих задач Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством здравоохранения и социального развития, акиматами областей подписывается трехсторонний план мероприятий, в котором отражены индикативные показатели по созданию сельскохозяйственных кооперативов и кредитованию личных подсобных хозяйств.