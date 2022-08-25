Создание общего рынка газа обсудили главы правительств стран ЕАЭС

В четверг, 25 августа, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана Акылбек Жапаров, России Михаил Мишустин.

В узком составе участники заседания обсудили вопросы формирования общего рынка газа ЕАЭС, промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле.

Кроме того, был рассмотрен проект Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле.

Также Премьер-министр РК совместно с главами делегаций принял участие во встрече с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина Казахстана Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит 25-26 августа в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.

В рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры Премьер-министра РК с главами правительств Кыргызстана и России.