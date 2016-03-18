​Создание равных возможностей

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Юрий ЛИ

В областном центре представители ОСДП – кандидаты в депутаты Мажилиса Абдукамал Ашимбеков, Рахым Айыпулы и Курмангазы Рахметов – рассказали о предвыборной программе своей партии, ответили на вопросы горожан и призвали кызылординцев принять активное участие в выборах 20 марта.

Открывая встречу, А. Ашимбеков пристальное внимание уделил эффективности государства и большим возможностям для развития страны, напомнив о богатстве казахстанской земли. Затронул он и вопросы социальной сферы, обозначив проблемы в системах образования и здравоохранения. Зашла речь и о сложностях, с которыми казахстанцы сталкиваются при трудоустройстве, высказал он и свою позицию по тарифной политике. Напомнил представитель ОСДП и о необходимости формирования профессионального Парламента для эффективного и оперативного решения стоящих перед государством задач в улучшении жизни граждан страны, высокой ответственности народных избранников.

В своем выступлении Р. Айыпулы рассказал о важности решения государством актуальных социальных и экономических воп­росов. В частности, по его словам, для роста показателей малого и среднего бизнеса необходимо развивать инфраструктуру. Может помочь государство, считает он, и в реализации производимого кызылординцами риса. Кроме того, Р. Айып­улы уделил большое внимание экологическим проб­лемам Приаралья, которые ОСДП, наряду с другими задачами развития региона, намерена решать в случае избрания в Парламент.

В свою очередь К. Рахметов подробно остановился на ключевых положениях предвыборной программы ОСДП, рассказал о проводимой агитационной работе в регионах. Особое внимание было уделено и воп­росам правового характера, строгого соблюдения законодательства и создания равных возможностей.

В этот же день партийцы провели встречу с избирателями в поселке Жанакорган одноименного района Приаралья. 

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