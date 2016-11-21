Создание сборочно-испытательного комплекса Казахстан завершит в 2017 году

Фото с сайта Nasa.gov
В Казахстане полным ходом идет строительство сборочно-испытательного комплекса космического аппарата. Ожидается, что его строительство будет завершено в 2017 году. Об этом рассказал президент АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" Марат Нургожин, передает Kazpravda.kz
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"Самый важный наш проект – это создание сборочно-испытательного комплекса космического аппарата, который будет оснащен современным технологическим оборудованием. В настоящее время все технологическое оборудование, изготовленное в таких странах, как Франция, Бельгия, Германия, США, уже находится в Астане, и в первом квартале следующего года начнется монтаж на соответствующих испытательных участках. Мы сделаем все необходимое, чтобы строительство сборочно-испытательного комплекса космического аппарата было завершено в 2017 году, и "сердце" Национального космического центра заработало", – заверяет он.
В строительстве объекта применяются самые передовые технологии, которые еще не использовались в строительной отрасли РК. К примеру, серьезные затруднения вызвало строительство реабилитационной акустической камеры, но в сентябре оно было завершено.
К слову, в ходе строительства увеличивается доля казахстанского производства.
"В процессе реализации проекта было принято решение об увеличении доли казахстанского производства с 10% до 55%, которые будут включать в себя полный цикл по созданию космического аппарата. Это будет реализовано за счет созданного специального конструкторско-технологического аппарата с опытным производством отдельных компонентов. Не дожидаясь общего производственного процесса, мы приступили к созданию испытательных участков", – отметил Нургожин.
Глава нацкомпании рассказал и других аспектах деятельности организации, в частности, о космическом дистанционном зондировании Земли.
"Космическое дистанционное зондирование Земли, в которое входят два спутника KazEOSat-1 с высоким пространственным разрешением 1 м и KazEOSat-2 со средним пространственным разрешением 6,5 м, который работает только в мультиспектральных каналах, было принято в эксплуатацию в прошлом году. Оба космических аппарата работают в штатном режиме, осуществляя круглосуточный мониторинг Земли. Наземный комплекс управления спутниками и обработки космических снимков начал работу в 2014 году. Операторы по управлению обработки данных прошли обучение и сертификацию младшего стратегического партнера", – рассказал он.
Как отметил Нургожин, уже отснято более 320 млн квадратных километров. Основные потребители – министерства, в том числе обороны, энергетики, сельского хозяйства, внутренних дел и другие государственные и местные исполнительные органы. Для обеспечения потребностей страны компания также использует данные дистанционного зондирования Земли зарубежных спутников.
"ДЗЗ пока не дало прямых финансовых результатов в связи с нарезной космической технологией и неготовностью национальных пользователей", – признался Нургожин.