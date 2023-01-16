Создано самой Землей

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Екатерина Бескорсая

Не обязательно ездить в разные страны, чтобы увидеть песчаные розы, шикарный малахит, загадочные метеориты – все это представлено в новом общественном геологическом музее в Павлодаре.

Создали его члены общественного объединения «Дом географии». Своими усилиями формировали коллекции не один год, принимали в дар от друзей необычные или, наоборот, характерные образцы минеральных пород. Финансовую поддержку активистам оказал Аксуский завод ферросплавов, а помещение предоставили в павлодарском Доме инвесторов. Сотрудники «ПавГео» (так лаконично называется «Дом географии») своими руками сделали косметический ремонт, а многие организации и предприятия помогли с образцами, материалами и оформлением.

Гостям музея теперь доступны более 500 экспонатов – минералов, руд и горных пород. Практически все они были собраны краеведами-энтузиастами, местными географами и геологами во время восьми экспедиций, организованных павлодарским Домом географии.

Интересны пегматиты – прорастание микроклина кварцем и раухтопазом, а также бирбириты, железо-кремниевые породы с включениями кобальта и опала. Встретится тут и яшма – древний хранитель живой книги Земли в своем великолепии. Малахиты, азуриты, кристаллы кварца, раухтопаза и многое другое. Конечно же, нашли в музее место и для баянаульских вулканических бомб.

– Многие знают о розах пустыни из Туниса, вырезанных на песке самой природой. Но у нас есть не менее красивые гипсовые розы из района Аккулы – они в Павлодарской области встречаются целыми полянами на берегу Иртыша, – рассказывает директор Дома географии Александр Вервекин. – Представлен в музее и минерал, который считают самым молодым в мире – тенгизит. Это редкий минерал техногенного происхождения, образовавшийся вследствие взрыва на нефтедобывающей станции. Авария на казахстанской станции случилась в 1985 году – сильнейший пожар длился несколько месяцев, температуры были запредельные. А когда с ЧС справились, в результате резкого остывания всего того, что плавилось там месяцами, образовалась новая геологическая порода.

В отдельную тему выделены пять уникальных экспонатов неземного происхождения, подаренных музею зарубежными партнерами: три фрагмента метеоритов, тектиты комет и осколок астероида. В Павлодар они попали разными путями – из Омска, Германии, США. Кстати, астероид, осколок которого и привезли из Америки, упал на границе современных США и Мексики примерно 66 млн лет назад.

Ну и справедливым было включить в коллекцию то, без чего трудно представить регион. Обычно специалисты называют три таких кита геологической науки Павлодарского Прииртышья – вода, соль и уголь. Воду в музее пока не экспонируют, а вот соли собрали разные, в том числе и красивые розовые образцы коряковского солепромысла – с него вырос и Павлодар, и вся промышленная отрасль края.

Естественно, главное место в угольной экспозиции занимают экибастузские образцы.

– За девять лет существования павлодарского Дома географии нами сформированы восемь больших коллекций, – продолжает Александр Вервекин. – В 2018 году собрание книг стало основой общественной географической биб­лиотеки. Организован Клуб юных краеведов «Джурбай». Коллекция национальных атрибутов наполнила наш уже открытый этногра­фический музей. Теперь рады пригласить павлодарцев и гостей города в геологический музей.

Кстати, в оформлении использовали множество карт, схем, портретов известных геологов, разместили здесь и часть палеонтологической коллекции Дома географии.

В планах «ПавГео» в новом сезоне – еще ряд экспедиций для пополнения фонда и подготовка к открытию палеонтологического музея. Все для того, чтобы как можно больше людей узнали, насколько интересно Павлодарское Прииртышье.

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