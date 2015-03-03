Созданы хорошие условия

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Предприниматель занимался зерновыми, а четыре года назад решил попробовать силы в сфере животноводства. Сегодня его предприятие производит молоко и мясо, продукция пользуется спросом у населения. В 2011-м бизнесмен взял кредит в размере 10,9 млн. тенге и купил 82 коровы. В прошлом году оформил еще один заем на покупку лошадей.
Сейчас в фермерском хозяйстве насчитывается 150 голов скота, в планах предпринимателя – увеличить этот показатель вдвое. Бизнесмен уверен в прибыльности и перспективности своего предприятия, ведь государство обеспечивает фермерам хорошие возможности для старта, главное – не лениться. Всего в районе по программе «Сыбага» выдано кредитов на сумму более 150 млн. тенге. В прошлом году ссуды получили руководители двух хозяйств.

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