Созданы хорошие условия Свежий выпуск 768 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Предприниматель занимался зерновыми, а четыре года назад решил попробовать силы в сфере животноводства. Сегодня его предприятие производит молоко и мясо, продукция пользуется спросом у населения. В 2011-м бизнесмен взял кредит в размере 10,9 млн. тенге и купил 82 коровы. В прошлом году оформил еще один заем на покупку лошадей.

Сейчас в фермерском хозяйстве насчитывается 150 голов скота, в планах предпринимателя – увеличить этот показатель вдвое. Бизнесмен уверен в прибыльности и перспективности своего предприятия, ведь государство обеспечивает фермерам хорошие возможности для старта, главное – не лениться. Всего в районе по программе «Сыбага» выдано кредитов на сумму более 150 млн. тенге. В прошлом году ссуды получили руководители двух хозяйств.