Созданы комфортные условия

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Это третье по счету образовательное учреждение в поселке Шаян с населением в 10 тыс. человек. Его открытие позволит многим женщинам избавиться от статуса домохозяек и выйти на работу, доверив воспитание своих детей профессионалам.
Дошкольное учреждение рассчитано на сто мест. В нем созданы комфортные условия для малышей: к их услугам просторные группы для занятий, столовые, музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты.
Охват детей дошкольным образованием в Байдибекском районе сейчас приближается к 80%. В ближайшее время в Шаяне планируют открыть еще один детский сад, что позволит существенно сократить очередь в дошкольные учреждения и приблизиться к полному охвату малышей дошкольным образованием, как то и предусмотрено программой «Балапан».

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