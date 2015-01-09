Созданы комфортные условия Свежий выпуск 556 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Это третье по счету образовательное учреждение в поселке Шаян с населением в 10 тыс. человек. Его открытие позволит многим женщинам избавиться от статуса домохозяек и выйти на работу, доверив воспитание своих детей профессионалам.

Дошкольное учреждение рассчитано на сто мест. В нем созданы комфортные условия для малышей: к их услугам просторные группы для занятий, столовые, музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты.

Охват детей дошкольным образованием в Байдибекском районе сейчас приближается к 80%. В ближайшее время в Шаяне планируют открыть еще один детский сад, что позволит существенно сократить очередь в дошкольные учреждения и приблизиться к полному охвату малышей дошкольным образованием, как то и предусмотрено программой «Балапан».