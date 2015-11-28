​Созданы рабочие места

Так, на участках Жезказган – Саксаульская и Бейнеу – Шалкар введены в эксплуатацию 18 раздельных пунктов, на линии Аркалык – Шубарколь – 7 станций. Созданы новые рабочие места для обслуживания и содержания объектов железнодорожной инфраструктуры со штатной численностью 2 153 единицы. Кроме того, создаются Жезгазганская и Казалинская дистанции электроснабжения, Саксаульская и Аркалыкская дис­танции пути. Расширяются границы обслуживания Шалкарской, Кульсаринской, Жанааркинской, Кушмурунской, Казалинской дистанций сигнализации и связи.

Отметим, что введенные в эксплуатацию железные дороги существенно оптимизируют маршруты грузопотоков в направлениях Север – Юг и Восток – Запад. Запуск новых линий не только повышает транзитный потенциал страны, но и дает мощный импульс развитию Центрального и Западного Казахстана.