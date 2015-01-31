Созданы шефские группы Свежий выпуск 539 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Во всех проведен социальный опрос, выявивший проблемы фронтовиков.

Как отметил на совещании заместитель председателя областного филиала партии Серик Сулеймен, скоординированные действия будут способствовать оперативному решению проблем ветеранов. Причем не только в год 70-летия Победы. Шефство станет постоянным. Участникам войны вручены памятки, в которых указаны телефоны общественной приемной ОФ «Нур Отан», областного управления внутренней политики, управления труда, занятости и социальной защиты населения, по которым они могут сообщать о своих просьбах и предложениях.

Говорилось также о том, что к юбилею Победы в областном центре намечено установить памятник Героям Советского Союза Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Халық Қаhарманы Хиуаз Доспановой, родившимся в Западном Казахстане, а в недалеком будущем – и ветеранам тыла. Медиахолдинг «Жайык пресс» выпустит фотоальбом фронтовиков Приуралья. Будут записаны на видео их пожелания молодому поколению. По инициативе ОФ «Нур Отан» шефские группы создаются и в районах области.



