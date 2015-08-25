Созданы штабы и рабочие группы Свежий выпуск 395 Вадим МАХИН, Алматы

Руководители этих объектов доложили, что цены на социально значимые товары останутся на прежнем уровне, несмотря на валютное таргетирование. На складах города достаточно как товаров первой необходимости, так и запасов бензина.

В этот же день аким провел специальное совещание, на котором поставил задачу перед городскими службами: строго контролировать цены и исключить спекуляцию. В частности, он поручил уделить особое внимание ценам на продукты питания, товары первой необходимости и использовать при этом все законные механизмы. «Мы будем принимать все возможные меры в рамках действующего законодательства, чтобы не допустить необоснованного завышения цен, особенно на социально значимые товары», – сказал ­Бауыржан Байбек.

Акиму дважды в день будут докладывать о ситуации с ценами. Кроме того, в Алматы созданы городской, районные штабы и рабочие группы по стабилизации экономики и предупреждению социальных конфликтов. Действуют телефоны доверия для сообщений о фактах необоснованного повышения цен на продовольственные товары.