Созданы штабы и рабочие группы

Руководители этих объектов доложили, что цены на социально значимые товары останутся на прежнем уровне, несмотря на валютное таргетирование. На складах города достаточно как товаров первой необходимости, так и запасов бензина.
В этот же день аким провел специальное совещание, на котором поставил задачу перед городскими службами: строго контролировать цены и исключить спекуляцию. В частности, он поручил уделить особое внимание ценам на продукты питания, товары первой необходимости и использовать при этом все законные механизмы. «Мы будем принимать все возможные меры в рамках действующего законодательства, чтобы не допустить необоснованного завышения цен, особенно на социально значимые товары», – сказал Бауыржан Байбек.
Акиму дважды в день будут докладывать о ситуации с ценами. Кроме того, в Алматы созданы городской, районные штабы и рабочие группы по стабилизации экономики и предупреждению социальных конфликтов. Действуют телефоны доверия для сообщений о фактах необоснованного повышения цен на продовольственные товары.