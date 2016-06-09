​Созданы все условия

Накануне, встречаясь с активом областного филиала партии, М. Кул-Мухаммед акцентировал на этом вопросе особое внимание. В частности, партийцам, а их в регионе насчитывается 42 тыс. человек, нужно строить свою работу по нескольким важным направлениям. Одно из них – развитие бизнеса. Опорой партии как раз должны стать предприниматели – сегодня в списках филиала насчитывается 2 тыс. представителей МСБ. Среди партийцев, отметил Мухтар Кул-Мухаммед, также должно быть больше и представителей молодого поколения. «Нур Отан» – это партия молодых.

Важный аспект работы – развитие экономики. В этом контексте первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» посетил ряд социально-производственных объектов, встретился с фермерами, получившими финансовую поддержку со стороны государства.

Так, во время поездки в сопровождении акима области Бердыбека Сапарбаева Мухтар Кул-Мухаммед побывал в селе Бестамак Алгинского района на овощных плантациях крестьянского хозяйства «Алик». Руководитель хозяйства Алик Пак на 50 гектарах орошаемых земель выращивает помидоры, огурцы, свеклу, капусту, кормовые культуры. В нынешнем году по второму направлению программы «Дорожная карта занятости-2020» Алик Германович получил от государства льготный кредит в сумме 2,5 млн тенге для расширения действующего производства. Благодаря своему делу бизнесмен трудоустроил 8 безработных односельчан.

Рядом с огородными плантациями Пака расположились земли еще двух хозяйств. На них тоже занимаются овощеводством. В частности, глава КХ «Мансур» Айшат Амирова взяла эти участки в аренду на 10 лет. У нее 17 гектаров. Посадила капусту, огурцы, помидоры. Каждый год за счет полива получает неплохие урожаи. Считает, что арендовать земли выгодно постепенно: сначала на 3 года, затем на 10 и т. д. Тогда и будет видно, насколько опытен земледелец, как бережливо относится он к своей земле-кормилице.

Заботливым, трудолюбивым, знающим толк в сельском хозяйстве гражданам РК и должна передаваться земля в частную собственность, уверен фермер Ельтай Усербаев.

– Вон сколько земли пустует, хотя река рядом и есть все возможности для тех, кто хотел бы заняться поливным земледелием, – показывает он на поля.

С прошлого года фермер взял по соседству с КХ «Мансур» 30 гектаров в аренду. Теперь усердно внедряет капельное орошение на своем картофельном поле. Стоит отметить, что благодаря инициативе главы региона в поддержку таких предприимчивых сельчан, как Ельтай, из резерва Правительства области выделено в текущем году 1,2 млрд тенге для реализации пилотного проекта. Как известно, такие средства предоставляются лишь в исключительных случаях. И как они осваиваются по программе занятости – это тоже показатель региона.

Следующим объектом, который посетил первый заместитель Председателя партии «Нур Отан», стал мясоперерабатывающий комплекс ТОО «Молочные истории» мощностью до 7 200 тонн продукции в год. Этот проект, стоимость которого более 2,2 млрд тенге, также реализован при поддержке государства. Средства в его реализацию инвестировало АО «КазАгроФинанс». И теперь очень важно, чтобы производство заработало на полную мощность.

По словам учредителя предприятия Нурлана Сагналина, в настоящее время комбинат вышел на 50-процентную мощность. На 100% планируется выйти уже в ближайшие полтора года. Данный комплекс расположен недалеко от крупной откормочной площадки ТОО «АкТеп» с единовременным содержанием до 10 тыс. голов КРС. Сегодня там имеется уже более 4,5 тыс. голов скота, и поголовье продолжает увеличиваться за счет закупа у населения. То есть мясоперерабатывающий комплекс не будет испытывать трудностей с сырьем. Оба предприятия тем самым создают замкнутый цикл производства мясной продукции, так называемый сельскохозяйственный кластер, где откормплощадка, убойный пункт и мясоперерабатывающий комплекс находятся на одной территории.

При строительстве за счет средств, выделенных по программе «ДКБ-2020» сюда была проведена вся необходимая инфраструктура. Оборудование немецких ведущих фирм позволяет производить переработку мяса без отходов. Кости и даже рога и копыта животных перерабатываются в кормопродукты методом сухой инструзии – в гранулы. Для этих целей спроектирован специальный цех. С вводом производства здесь нашли постоянное место работы около 90 человек.

Мухтар Кул-Мухаммед высоко оценил работу предприятия. Он посетил также животноводческий комплекс ТОО «АкТеп». С вводом объекта здесь создано более 100 постоянных рабочих мест. Как доложил Нурлан Саг­налин, в августе текущего года начнется массовый закуп скота у населения, и в комплексе количество поголовья будет доведено до полной проектной мощности. На сегодня с ТОО работают в тесном контакте 350 крестьянских хозяйств. В прошлом году товарищество закупило у них более 26 тыс. тонн сена, 16 тыс. бычков, порядка 10 тыс. концкормов. То есть сотрудничество взаимовыгодное.

Ознакомился в этот день Мухтар Кул-Мухаммед и с ходом строительства средней школы на 320 мест на окраине Актобе, в районе Кирпичный. Жилой массив здесь разросся в последние два-три года до неузнаваемости, при том, что действует лишь одна средняя школа на 160 мест. В 2002 году часть здания была признана аварийной. Поэтому и встал вопрос о строительстве новой школы на 320 мест, что позволило бы решить проблему трехсменного образования. На завершение стройки этого объекта денежные средства были выделены из Национального фонда страны. Как осваиваются финансы, как идет строительство – в этом первый заместитель Председателя партии убедился воочию.

Посетил Мухтар Кул-Мухаммед и крупное инновационное производство в Актобе – новый Актюбинский рельсобалочный завод мощностью 430 тыс. тонн в год. На предприятии применяется самая новейшая технология западного образца, особенностью которой является процесс дифференцированного термоупрочения рельса, что позволяет использовать его на линиях высокоскоростного движения. Впервые в странах СНГ здесь освоили производство рельс 120-метровой длины. О поставках продукции в количестве 1 млн тонн в течение 10 лет подписан договор с АО «НК «КТЖ». Более того, продукцию планируется экспортировать.

Как отметил Мухтар Кул-Мухаммед, по своим показателям актюбинский регион находится в лидерах страны по многим направлениям: и по индустриально-инновационному развитию, и в социальной сфере – по строительству школ, больниц, объектов социального назначения, и по занятости населения.