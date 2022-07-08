Созданы все условия – посол Узбекистана в РК о возвращении казахстанцев на родину

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев на брифинге прокомментировал и ситуацию в приграничном пункте пропуска «Даут-ата» - «Тажен», где по данным СМИ, «застряли» десятки казахстанцев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Мы в течение последних дней, с 3 по 5 число, всех тех граждан Республики Казахстан, которые находились именно в пункте пропуска, выпустили, то есть они все вернулись обратно на родину. Там были и женщины. И Министерство иностранных дел хорошо отработало, и Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Самарканде, у нас тесные контакты были, мы все вопросы в оперативном порядке решаем», – сказал Саидикрам Ниязходжаев.

Дипломат сообщил, что в первые дни, когда было скопление народа, узбекская сторона составила списки и вывезла казахстанцев.

«Система была закрыта, когда проверяли паспорта. Несмотря на то, что на территории было введено чрезвычайное положение (тогда всё полностью закрывается, никого не запускают-выпускают), мы сделали так, что граждане Казахстана по «зеленому» коридору прошли, мы их выпустили… Вот пункт пропуска, который находится на границе с Мангистауской областью, также граничит с Каракалпакстаном. Проезд туда находится через Нукус. Естественно, когда они передвигались с этих районов, порядка 200-400 км, их останавливали», – отметил спикер.

В целом, по его словам, создан штаб, который решает все эти вопросы, чтобы не было недопонимания и не были ущемлены права граждан.

«Были вопросы при переходе узбекско-казахстанской границы. На сегодня создан оперативный штаб, который реагирует на эти вопросы, и оказывается содействие в возвращении гражданам Казахстана, которые находились в Узбекистане. Именно на территории Каракалпакстана, Хорезмской области. Кто был у родственников, кто – на лечении. Они сейчас возвращаются, там сейчас созданы все условия. Мы активно работали и принимали меры по обеспечению возвращения их на родину», – резюмировал Саидикрам Ниязходжаев.

Напомним, в Каракалпакстане – автономной республике в составе Узбекистана – был введен режим ЧП с 3 июля по 2 августа из-за протестов, вспыхнувших в начале месяца. Позже власти Узбекистана сообщили о стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

С 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы был временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном.

В Узбекистане был создан оперативный штаб для помощи казахстанцам, которые не смогли выехать из Каракалпакстана в связи с введением в регионе режима чрезвычайного положения