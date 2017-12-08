​Созданы все условия

В церемонии открытия Кордайского погранотряда приняли участие руководство Комитета национальной безопасности РК и Пограничной службы, представители акимата Жамбылской области, а также жители одно­именного поселка. В торжественной обстановке командиру был вручен символический ключ.

– Во исполнение поручений Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Нурсултана Назарбаева проводится большой комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности Пограничной службы, идет модернизация материально-технической базы, строятся жилые комплексы для новых подразделений, закупаются современное вооружение и техника, – отметил на торжественном открытии председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов. – Свидетельством тому – открытие военного городка Кордайского отряда, который выполняет задачи по охране границы на одном из стратегических направлений.

Состояние государственной границы всегда было и остается зеркальным отражением всего спектра межгосударственных отношений. Пограничная служба решает комплекс задач по обеспечению безопасности страны, уделяя особое внимание обустройству госграницы, ее инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию пограничной инфраструктуры.

На строительство нового объекта потребовалось три года, и вот казахстанские пограничники Кордайского погранотряда отметили новоселье. В этот же день более 300 офицеров и военнослужащих по контракту получили ключи от квартир в домах офицерского состава и комнат квартирного типа в общежитиях.

Возведено более 40 служебных помещений – столовые, казармы, склады, большой актовый зал на 350 посадочных мест, оборудованный техникой для просмотра кинофильмов, Музей боевой славы отряда, библиотека, комнаты психологической разгрузки, а также отдельный спортивный комплекс, где можно проводить соревнования, будут работать спортивные секции для детей военнослужащих, другие со­циальные объекты. Условия размещения, жизни и служебной деятельности личного состава позволяют отдавать себя целиком и полностью главной задаче – охране госграницы.

Глава Пограничной службы КНБ РК генерал-майор Дархан Дильманов подчеркнул, что Кордайский пограничный отряд сегодня представляет собой образец комплексного применения сил и средств в охране государственной границы. Это пограничный городок, где есть все условия для жизни, службы, анализа ситуации и выполнения поставленных задач.