​Созданы все условия

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В ходе посещения Глава государства ознакомился с инфраструктурой парка, а также осмотрел вновь созданную пляжную зону. Также Нурсултан Назарбаев совершил объезд на электромобиле зоны общественного отдыха и побеседовал с жителями столицы.

Президент подчеркнул важность создания максимально благоприятных условий для массового, активного и содержательного отдыха горожан. По словам Главы государства, обеспечение качественной организации культурно-досуговых услуг способствует полезному времяпрепровождению молодежи, особенно в летний период.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетил спортивную площадку парка, где проходили соревнования борцов-любителей среди юношей.

В рамках работ по совершенствованию инфраструктуры центрального городского парка были установлены новые аттракционы, создана современная пляжная зона со спортивным, взрослым и детским бассейнами. Также открыты тренажерная площадка и физкультурно-оздоровительная зона с лыжероллерной трассой протяженностью 3,8 км.

Торговые объекты на территории парка приведены в соответствие с архитектурным стилем города. Ежедневно проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, включая концерты классической и популярной музыки, массовые занятия спортом на открытом воздухе.

В результате модернизации посещаемость парка в будние дни увеличилась до 3 тыс. человек и до 10 тыс. человек в выходные. В праздничные дни парк посещают до 15 тыс. человек, сообщила пресс-служба Президента. 

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