Создать единую службу спасения Статьи 831 Сергей НАГОВИЦЫН, Алматы

Основным докладчиком на заседании выступил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. Он отметил, что закон РК «О гражданской защите», принятый 11 апреля 2014 года, позволил реализовать новую идеологию противодействия катастрофам на долгосрочную перспективу. При этом Юрий Ильин озвучил и ряд проблемных вопросов, которые еще предстоит решить. Среди них вопрос большой кадровой текучести из-за низких заработных плат. К примеру, денежное содержание пожарных, которые только поступили на службу, составляет 55 367 тенге, при выслуге свыше 20 лет – чуть больше 69 тыс. тенге.



– Если Вооруженные силы мы готовим для отражения вероятного противника, то наши спасатели практически ежедневно вступают в бой по ликвидации ЧС, пожаров, – отметил Ю. Ильин. – Но при имеющемся уровне зарплаты мы теряем тех ребят, которые хотели бы работать, приносить пользу обществу.



В свою очередь директор ТОО «Институт сейсмологии» Танаткан Абаканов предложил депутатам принять закон «О сейсмической безопасности», который поможет не только детализировать понятие сейсмобезопасности, но и поднять престиж этой службы на новый уровень. Танаткан Абаканов показал на карте, что не сейсмоопасных областей в Казахстане нет. Они лишь делятся по степени опасности и по характеру происхождения.



По итогам совещания сенатор Д. Назарбаева предложила рассмотреть вопрос об объединении всех спасательных служб в одну структуру.



– Очень много разрозненных служб, которые должны решать одну задачу – спасать людей, – сказала она. – В ряде стран существует единая служба спасения. Это касается и медицинских потребностей, когда случаются пожары, паводки, наводнения, сели. Должна быть единая служба спасения. Давайте об этом подумаем. Что делает служба чрезвычайных ситуаций в перио­ды затишья? Надо чтобы она работала каждый день и была востребована. Если все технические возможности будут скоординированы в одну единую структуру, то, во-первых, их содержание обойдется дешевле, и может тогда централизованное оснащение предприятий будет легче обеспечить.



В этот же день сенаторы посетили Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, Респуб­ликанский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК, где ознакомились с техникой и учебно-тренировочной базой спасательного подразделения.

