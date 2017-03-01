​Создать эффективную и устойчивую систему управления

Во-первых, Нурсултан Назарбаев, который в качестве Главы государства с достоинством провел нашу страну сквозь многие глобальные вызовы, вынес на всенародное обсуждение принципиальный вопрос о перераспределении полномочий и компетенций между ветвями государственной власти.
Во-вторых, Обращение и Послание еще раз доказывают, что наш народ чтит международные демократические ценности.
В-третьих, Обращение понимается нами как новые направления в развитии, а также благоприятствует продолжению традиций и новаторства.
В любом начинании должна быть своя логика и система. На первом этапе развития сильная и мощная президентская власть требовалась для создания эффективной оперативной системы управления страной.
Елбасы благодаря сдержанной политике и заботе о будущем провел нас через множество преград. Концепция управления Главы государства была связана с национальной историей, традициями, культурой. Он сумел определить чаяния, желания, заветную мечту, прочные интересы многоэтничного, многорелигиозного Казахстана. Таким образом, родилась идея «Мәңгілік Ел». Казахский язык и культура – не обделяя и не отдаляя от себя никого, являются путеводной звездой самобытности и сплоченности казахстанского народа. Широта и глубина Великой степи превратились в яркие и созидательные этапы развития Казахстана в новом мире.
Вспоминаются известные слова западного мыслителя Шарля де Монтескье: «умение комбинировать власть, регулировать ее, уравновешивать, приводить в действие – обязанность грамотного государственного деятеля». Думается, это изречение непосредственно относится к нам в данный исторический момент развития.
Президент за годы нашей независимости достиг всех этих качеств. Это видит народ, об этом знает весь мир. В международном сообществе говорят, что когда речь идет о Нурсултане Назарбаеве, сразу представляется Казахстан, а когда говорят о казахстанском народе, то прежде вспоминают Нурсултана Назарбаева. Не раз мы слышали как говорят: «Казахстан – счастливая страна с мудрым Президентом и могучим народом, имеющая много друзей». Историю народа продолжают личности. Личность – опора народа, личность – фундамент народа. И Нурсултан Абишевич Назарбаев является такой личностью.
Если вспомнить первые годы независимости, то главным для нас было становление государства, своих институтов развития. Перед нами стояла задача войти в состав мирового сообщества, ООН, других международных организаций. А для того, чтобы достичь этих целей, требовалась крепкая рука, сильная власть. Требовалась большая ответственность. Это была непростая задача. Не имея опыта, мы стоили государство с рыночной экономикой. В этой связи была принята форма президентского правления – «Модель Назарбаева».
Не все наши зарубежные партнеры одобряли наш путь. Но мы им отвечали: «Демократию нельзя сформировать сразу. Для этого требуется определенное время. На протяжении уже 200–300 лет продолжается становление западной демократии. Демократию нужно создавать постепенно, вымеряя каждый шаг. Придет время, и мы начнем свой путь в сторону демократического управления государством».
Вот и наступило время, о котором мы говорили.
Елбасы в своем Обращении сказал: «Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает Президент. И делаю это с одной единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной». Глава государства видит необходимость формирования формы управления, восполняющей потребности общества. В западных странах власть не передает таким образом свои полномочия. Президенты крепко держат все полномочия в своих руках. А Нурсултан Назарбаев по своей воле и собственной инициативе решил перераспределить около 40 полномочий среди ветвей власти.
Елбасы принятием такого решения показал, что намерен дать огромную возможность для деятельности Правительства и Парламента в решении важных социально-экономических вопросов развития нашей страны.
И эту инициативу Президента сегодня поддерживают на Западе. Общественные деятели, эксперты Германии, США, Франции, Великобритании с одобрением высказывают свои положительные оценки этому шагу Главы государства. Конечно, если говорить словами Уинстона Черчилля: «Демократия – плохая форма управления, но ничего лучшего человечество не придумало». Однако, во многих странах мира сформирован именно такой стиль управления. Он совершенствуется с точки зрения исторической эволюции, модернизируется и преобразовывается. В свое время американский президент Линкольн говорил: «Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии».
Несомненно, демократия должна управляться. Если она не будет подчиняться закону, тогда это будет не демократия, а хаос. А общество при демократическом правлении должно управляться именно законом, и все должны быть одинаково равны перед ним. Президент ставит такую задачу.
До сегодняшнего времени при вертикальном стиле управления решение всех вопросов сводилось к Главе государства. Он непосредственно нес ответственность за все: выполнение программ по развитию экономики, решение социальных проблем, назначение членов Правительства.
А теперь Правительству нужно будет самому отвечать за свои программы, за бюджет, а министрам – за свои министерства.
Парламент же будет контролировать правильное исполнение издаваемых законов и нести за это ответственность, запрашивать у Правительства отчет касательно выполнения или невыполнения планов. Если какой-либо министр не справляется со своей работой, Парламент должен конкретно поставить вопрос об освобождении его от занимаемой должности. Парламент избирается народом. Следовательно, депутатам следует относиться к своей деятельности со всей ответственностью.
И только тогда государственная власть будет по-настоящему эффективной. Разумеется, может возникнуть вопрос о том, смогут ли Парламент и Правительство взять на себя груз возложенной на них ответственности. На это скажу следующее. Мы значительно выросли в плане образованности, знаний, культуры. Гражданское общество, реагируя на происходящие в стране политические, экономические и социальные процессы, может внести свой вклад в принятие различных решений. Яркий пример – конституционная реформа, прошедшая через всенародное обсуждение.
В средствах массовой информации было множество ценных мнений по этому вопросу. И значительная часть из них была посвящена структурам, регулирующим механизмы власти. Как представляется, по нашему мнению, связующей и эффективной структурой управления может стать Государственный совет (Национальный совет). Предлагается, чтобы он представлял интересы гражданского общества через включение в его состав уважаемых почетных представителей различных социальных групп, членов Правительства, Парламента, ветеранов труда. Это дало бы возможность при обсуждении вопросов, имеющих общественную важность, прислушиваться к мнению народа.
Если оглянуться на нашу историю, в далекие времена у кагана и у хана всегда был свой совет. История народной пословицы «Шуба, скроенная сообща, не будет коротка» уходит корнями глубоко в прошлое.
Если взглянуть на мировую историю, то мы видим, что одна страна термином «государственный совет» называет свой высший орган управления, которым управляет Президент, а другая – свой Парламент. Однако, в любом случае, под этим термином понимается ответственность, контроль и доверие.
Разумеется, его председателем должен быть Елбасы, которому доверяет народ. Ему необходимо выделить соответствующие властные полномочия и закрепить статус в Конституции. Президент в качестве гаранта конституционной структуры и верховного арбитра должен стоять выше государственных ветвей власти. Вот такой баланс и позволит обеспечить слаженность политической системы общества. По нашему мнению, если будет сделан акцент на статус Елбасы, ответственного за баланс между ветвями власти в процессе внесения изменений в Конституцию, – это будет содействовать политической стабильности.
В национальных традициях и нынешнем понимании многоэтничного народа Казахстана понятие Елбасы гораздо выше и сильнее, чем понятие Президент. Вместе с тем, как представляется, общественность в этом понятии видит и чувствует своеобразный щит, крепость, силу и ответственность за народ, сохранение его самобытности.