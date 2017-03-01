​Создать эффективную и устойчивую систему управления

Во-первых, Нурсултан Назарбаев, который в качестве Главы государства с достоинством провел нашу страну сквозь многие глобальные вызовы, вынес на всенародное обсуждение принципиальный вопрос о перераспределении полномочий и компетенций между ветвями государственной власти.

Во-вторых, Обращение и Послание еще раз доказывают, что наш народ чтит международные демократические ценности.

В-третьих, Обращение понимается нами как новые направления в развитии, а также благоприятствует продолжению традиций и новаторства.

В любом начинании должна быть своя логика и система. На первом этапе развития сильная и мощная президентская власть требовалась для создания эффективной оперативной системы управления страной.

Елбасы благодаря сдержанной политике и заботе о будущем провел нас через множество преград. Концепция управления Главы государства была связана с национальной историей, традициями, культурой. Он сумел определить ­чаяния, желания, заветную мечту, прочные интересы многоэтнично­го, многорелигиозного Казахстана. Таким образом, родилась идея «Мәңгілік Ел». Казахский язык и культура – не обделяя и не отдаляя от себя никого, являются путеводной звездой самобытности и сплоченнос­ти казахстанского народа. Широта и глубина Великой степи превратились в яркие и созидательные этапы развития Казахстана в новом мире.

Вспоминаются известные слова западного мыслителя Шарля де Монтескье: «умение комбинировать власть, регулировать ее, уравновешивать, приводить в действие – обязанность грамотного государственного деятеля». Думается, это изречение непосредственно относится к нам в данный исторический момент развития.

Президент за годы нашей независимости дос­тиг всех этих качеств. Это видит народ, об этом знает весь мир. В международном сооб­ществе говорят, что когда речь идет о ­Нурсултане ­Назарбаеве, сразу представляется Казахстан, а когда говорят о казах­станском народе, то прежде вспоминают­ Нурсултана Назарбаева. Не раз мы слышали как говорят: «Казахстан – счастливая страна с муд­рым Президентом и могучим народом, имеющая много друзей». Историю народа продолжают личности. Личность – опора народа, личность – фундамент ­народа. И Нурсултан­ ­Абишевич ­Назарбаев является такой личностью.

Если вспомнить первые годы независимости, то главным для нас было становление государства, своих институтов развития. Перед нами стояла задача войти в состав мирового сообщества, ООН, других международных организаций. А для того, чтобы достичь этих целей, требовалась крепкая рука, сильная власть. Требовалась большая ответственность. Это была непростая задача. Не имея опыта, мы стоили государство с рыночной экономикой. В этой связи была принята форма президентского правления – «Модель ­Назарбаева».

Не все наши зарубежные партнеры одобряли наш путь. Но мы им отвечали: «Демократию нельзя сформировать сразу. Для этого требуется определенное время. На протяжении уже 200–300 лет продолжается становление западной демократии. Демократию нужно создавать постепенно, вымеряя каждый шаг. Придет время, и мы начнем свой путь в сторону демокра­тического управления государством».

Вот и наступило время, о котором мы говорили.

Елбасы в своем Обращении сказал: «Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает Президент. И делаю это с одной единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной». Глава государства видит необходимость формирования формы управления, восполняющей потребнос­ти общества. В западных странах власть не передает таким образом свои полномочия. Президенты крепко держат все полномочия в своих руках. А Нурсултан Назарбаев по своей воле и собственной инициа­тиве решил перераспределить около 40 полномочий среди ветвей власти.

Елбасы принятием такого решения показал, что намерен дать огромную возможность для деятельности Правительства и Парламента в решении важных социально-экономических вопросов развития нашей страны.

И эту инициативу Президента сегодня поддерживают на Западе. Общественные деятели, эксперты Германии, США, Франции, Великобритании с одобрением высказывают свои положительные оценки этому шагу Главы государства. Конечно, если говорить словами Уинстона Черчилля: «Демократия – плохая форма управления, но ничего лучшего человечество не придумало». Однако, во многих странах мира сформирован именно такой стиль управления. Он совершенствуется с точки зрения исторической эволюции, модернизируется и преобразовывается. В свое время американский президент Линкольн говорил: «Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии».

Несомненно, демократия должна управляться. Если она не будет подчиняться закону, тогда это будет не демократия, а хаос. А общест­во при демократическом правлении должно управляться именно законом, и все должны быть одинаково равны перед ним. Президент ставит такую задачу.

До сегодняшнего времени при вертикальном стиле управления решение всех вопросов сводилось к Главе государства. Он непосредственно нес ответственность за все: выполнение программ по развитию экономики, решение социальных проб­лем, назначение членов Правительства.

А теперь Правительству нужно будет самому отвечать за свои программы, за бюджет, а министрам – за свои министерства.

Парламент же будет контролировать правильное исполнение издаваемых законов и нести за это ответственность, запрашивать у Правительства отчет касательно выполнения или невыполнения планов. Если какой-либо министр не справляется со своей работой, Парламент должен конкретно поставить вопрос об освобождении его от занимае­мой должности. Парламент избирается народом. Следовательно, депутатам следует относиться к ­своей деятельности со всей ответственностью.

И только тогда государственная власть будет по-настоящему эффективной. Разумеется, может возникнуть вопрос о том, смогут ли Парламент и Правительство взять на себя груз возложенной на них ответственности. На это скажу следующее. Мы значительно выросли в плане образованности, знаний, культуры. Граж­данское общество, реаги­руя на проис­ходящие в стране политические, экономические и социальные процессы, может внести свой вклад в принятие различных решений. Яркий пример – конституционная реформа, прошедшая через всенародное обсуждение.

В средствах массовой информации было множество ценных мнений по этому вопросу. И значительная часть из них была посвящена структурам, регулирую­щим механизмы власти. Как представляется, по нашему мнению, связующей и эффективной структурой управления может стать Государственный совет (Национальный совет). Предлагается, чтобы он представлял интересы гражданского общества через включение в его сос­тав уважаемых почетных представителей различных социальных групп, членов Правительства, Парламента, ветеранов труда. Это дало бы возможность при обсуждении вопросов, имею­щих общественную важность, прислушиваться к мнению народа.

Если оглянуться на нашу историю, в далекие времена у кагана и у хана всегда был свой совет. История народной пословицы «Шуба, скроенная сообща, не будет коротка» уходит корнями глубоко в прошлое.

Если взглянуть на мировую историю, то мы видим, что одна страна термином «государственный совет» называет свой высший орган управления, которым управляет Президент, а другая – свой Парламент. Однако, в любом случае, под этим термином понимается ответственность, контроль и доверие.

Разумеется, его председателем должен быть ­Елбасы, которому доверяет народ. Ему необходимо выделить соответствующие властные полномочия и закрепить статус в Конституции. Президент в качестве гаранта консти­туционной структуры и верховного арбитра должен стоять выше государственных ветвей власти. Вот такой баланс и позволит обеспечить слаженность политической системы общества. По нашему мнению, если будет сделан акцент на статус Елбасы, ответственного за баланс между ветвями власти в процессе внесения изменений в Конституцию, – это будет содействовать полити­ческой стабильности.

В национальных традициях и нынешнем понимании многоэтничного народа Казахстана понятие Елбасы гораздо выше и сильнее, чем понятие Президент. Вместе с тем, как представляется, общественность в этом понятии видит и чувствует своеобразный щит, крепость, силу и ответственность за народ, сохранение его самобытности.