​Создать эффективную и устойчивую систему управления

Свежий выпуск
450
Тулеутай Сулейменов, профессор Академии государственного управления при Президенте РК, первый министр иностранных дел Независимого Казахстана

Во-первых, Нурсултан Назарбаев, который в качестве Главы государства с достоинством провел нашу страну сквозь многие глобальные вызовы, вынес на всенародное обсуждение принципиальный вопрос о перераспределении полномочий и компетенций между ветвями государственной власти.

Во-вторых, Обращение и Послание еще раз доказывают, что наш народ чтит международные демократические ценности.

В-третьих, Обращение понимается нами как новые направления в развитии, а также благоприятствует продолжению традиций и новаторства.

В любом начинании должна быть своя логика и система. На первом этапе развития сильная и мощная президентская власть требовалась для создания эффективной оперативной системы управления страной.

Елбасы благодаря сдержанной политике и заботе о будущем провел нас через множество преград. Концепция управления Главы государства была связана с национальной историей, традициями, культурой. Он сумел определить ­чаяния, желания, заветную мечту, прочные интересы многоэтнично­го, многорелигиозного Казахстана. Таким образом, родилась идея «Мәңгілік Ел». Казахский язык и культура – не обделяя и не отдаляя от себя никого, являются путеводной звездой самобытности и сплоченнос­ти казахстанского народа. Широта и глубина Великой степи превратились в яркие и созидательные этапы развития Казахстана в новом мире.

Вспоминаются известные слова западного мыслителя Шарля де Монтескье: «умение комбинировать власть, регулировать ее, уравновешивать, приводить в действие – обязанность грамотного государственного деятеля». Думается, это изречение непосредственно относится к нам в данный исторический момент развития.

Президент за годы нашей независимости дос­тиг всех этих качеств. Это видит народ, об этом знает весь мир. В международном сооб­ществе говорят, что когда речь идет о ­Нурсултане ­Назарбаеве, сразу представляется Казахстан, а когда говорят о казах­станском народе, то прежде вспоминают­ Нурсултана Назарбаева. Не раз мы слышали как говорят: «Казахстан – счастливая страна с муд­рым Президентом и могучим народом, имеющая много друзей». Историю народа продолжают личности. Личность – опора народа, личность – фундамент ­народа. И Нурсултан­ ­Абишевич ­Назарбаев является такой личностью.

Если вспомнить первые годы независимости, то главным для нас было становление государства, своих институтов развития. Перед нами стояла задача войти в состав мирового сообщества, ООН, других международных организаций. А для того, чтобы достичь этих целей, требовалась крепкая рука, сильная власть. Требовалась большая ответственность. Это была непростая задача. Не имея опыта, мы стоили государство с рыночной экономикой. В этой связи была принята форма президентского правления – «Модель ­Назарбаева».

Не все наши зарубежные партнеры одобряли наш путь. Но мы им отвечали: «Демократию нельзя сформировать сразу. Для этого требуется определенное время. На протяжении уже 200–300 лет продолжается становление западной демократии. Демократию нужно создавать постепенно, вымеряя каждый шаг. Придет время, и мы начнем свой путь в сторону демокра­тического управления государством».

Вот и наступило время, о котором мы говорили.

Елбасы в своем Обращении сказал: «Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает Президент. И делаю это с одной единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной». Глава государства видит необходимость формирования формы управления, восполняющей потребнос­ти общества. В западных странах власть не передает таким образом свои полномочия. Президенты крепко держат все полномочия в своих руках. А Нурсултан Назарбаев по своей воле и собственной инициа­тиве решил перераспределить около 40 полномочий среди ветвей власти.

Елбасы принятием такого решения показал, что намерен дать огромную возможность для деятельности Правительства и Парламента в решении важных социально-экономических вопросов развития нашей страны.

И эту инициативу Президента сегодня поддерживают на Западе. Общественные деятели, эксперты Германии, США, Франции, Великобритании с одобрением высказывают свои положительные оценки этому шагу Главы государства. Конечно, если говорить словами Уинстона Черчилля: «Демократия – плохая форма управления, но ничего лучшего человечество не придумало». Однако, во многих странах мира сформирован именно такой стиль управления. Он совершенствуется с точки зрения исторической эволюции, модернизируется и преобразовывается. В свое время американский президент Линкольн говорил: «Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии».

Несомненно, демократия должна управляться. Если она не будет подчиняться закону, тогда это будет не демократия, а хаос. А общест­во при демократическом правлении должно управляться именно законом, и все должны быть одинаково равны перед ним. Президент ставит такую задачу.

До сегодняшнего времени при вертикальном стиле управления решение всех вопросов сводилось к Главе государства. Он непосредственно нес ответственность за все: выполнение программ по развитию экономики, решение социальных проб­лем, назначение членов Правительства.

А теперь Правительству нужно будет самому отвечать за свои программы, за бюджет, а министрам – за свои министерства.

Парламент же будет контролировать правильное исполнение издаваемых законов и нести за это ответственность, запрашивать у Правительства отчет касательно выполнения или невыполнения планов. Если какой-либо министр не справляется со своей работой, Парламент должен конкретно поставить вопрос об освобождении его от занимае­мой должности. Парламент избирается народом. Следовательно, депутатам следует относиться к ­своей деятельности со всей ответственностью.

И только тогда государственная власть будет по-настоящему эффективной. Разумеется, может возникнуть вопрос о том, смогут ли Парламент и Правительство взять на себя груз возложенной на них ответственности. На это скажу следующее. Мы значительно выросли в плане образованности, знаний, культуры. Граж­данское общество, реаги­руя на проис­ходящие в стране политические, экономические и социальные процессы, может внести свой вклад в принятие различных решений. Яркий пример – конституционная реформа, прошедшая через всенародное обсуждение.

В средствах массовой информации было множество ценных мнений по этому вопросу. И значительная часть из них была посвящена структурам, регулирую­щим механизмы власти. Как представляется, по нашему мнению, связующей и эффективной структурой управления может стать Государственный совет (Национальный совет). Предлагается, чтобы он представлял интересы гражданского общества через включение в его сос­тав уважаемых почетных представителей различных социальных групп, членов Правительства, Парламента, ветеранов труда. Это дало бы возможность при обсуждении вопросов, имею­щих общественную важность, прислушиваться к мнению народа.

Если оглянуться на нашу историю, в далекие времена у кагана и у хана всегда был свой совет. История народной пословицы «Шуба, скроенная сообща, не будет коротка» уходит корнями глубоко в прошлое.

Если взглянуть на мировую историю, то мы видим, что одна страна термином «государственный совет» называет свой высший орган управления, которым управляет Президент, а другая – свой Парламент. Однако, в любом случае, под этим термином понимается ответственность, контроль и доверие.

Разумеется, его председателем должен быть ­Елбасы, которому доверяет народ. Ему необходимо выделить соответствующие властные полномочия и закрепить статус в Конституции. Президент в качестве гаранта консти­туционной структуры и верховного арбитра должен стоять выше государственных ветвей власти. Вот такой баланс и позволит обеспечить слаженность политической системы общества. По нашему мнению, если будет сделан акцент на статус Елбасы, ответственного за баланс между ветвями власти в процессе внесения изменений в Конституцию, – это будет содействовать полити­ческой стабильности.

В национальных традициях и нынешнем понимании многоэтничного народа Казахстана понятие Елбасы гораздо выше и сильнее, чем понятие Президент. Вместе с тем, как представляется, общественность в этом понятии видит и чувствует своеобразный щит, крепость, силу и ответственность за народ, сохранение его самобытности.

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
Не нужно бояться мирного атома
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Развитие энергетики нельзя политизировать
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Костанайцам простят неустойку
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Встречи в Великой степи
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Условия для ведения бизнеса улучшатся
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных из-за переполненности тюрем
Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего простоя
Будем дружить театрами
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Танец души на холсте
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
На энергетической безопасности экономить... опасно
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Когда дадут отопление в Астане
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Накрыли подпольную лабораторию
Возрастет число авиарейсов
Подписан меморандум с UNWTO
Субсидирование начнется в сентябре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]