Создать комитет модернизации поручил Президент

Усилить механизм контроля за проведением реформ, а также создать в администрации Президента национальный комитет модернизации поручил Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Для эффективного осуществления поставленных мной задач необходимо усиливать механизм контроля за проведением реформ. Правительство и госорганы должны до конца года разработать конкретные индикаторы и дорожные карты с охватом всех указанных вопросов развития. Своевременно внести все необходимые для запуска реформ законопроекты в Парламент, исходя из сегодняшних задач. В свою очередь я прошу Парламент качественно и оперативно их рассмотреть и принять", – сказал Президент.
Чтобы следить за качеством проведения реформ, Назарбаев поручил создать отдельный механизм контроля.
"Для мониторинга оценки реализации реформ, основных стратегических документов и в том числе тех (инициатив – прим. автора), что я сегодня сказал, создать в администрации Президента национальный комитет модернизации, который будет мониторить, проверять и требовать выполнение всех указаний и докладывать мне", – добавил Глава государства.
Кроме того, помимо мониторинга статпоказателей, Назарбаев поручил комитету обеспечить проведение опроса населения и бизнеса.
"Важнейшим вопросом будет обратная связь. Мы будем знать, чего хотят люди, что их не удовлетворяет. Каждый член Правительства, руководитель госоргана, госкомпании будет нести персональную ответственность за достижение поставленных задач", – заключил Назарбаев.