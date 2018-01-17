Создать лучшие условия

Этим ключевым направлениям посвятил свое выступление в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций председатель Комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций НПП РК «Атамекен» Мурат Абенов.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о вовлечении казахстанцев в продуктивную занятость и массовое предпринимательство, спикер отметил, что с начала текущего года в целом по стране субъектами МСБ произведено продукции на сумму 8,6 трлн тенге. Из года в год в Казахстане создается благодатная почва для развития предпринимательства, привлекаются огромные инвестиции, улучшаются условия для ведения бизнеса.

– В конце прошлого года в Астане состоялось расширенное заседание Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», участники которого говорили о новых экономических возможностях для бизнеса, в частности, реализации проектов ГЧП, – подчеркнул М. Абенов. – Сегодня именно в столице проходят апробацию все новые проекты, создающие лучшие условия для развития предпринимательства.

Как отметил спикер, резервом экономического роста являются самозанятые, которых выявлено более 2 млн человек, и безработные. Поэтому так важно охватить данные категории населения програм­мой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, усилив ее инструменты. Необходимо упростить процесс регистрации самозанятых и предоставить всем желающим казахстанцам возможность как можно быстрее найти новую работу.

С этой целью в стране должна быть внедрена единая электронная биржа труда.

Главой государства отмечена также работа НПП «Атамекен» по обучению бизнесу. Между тем, по мнению спикера, ее необходимо проводить, начиная со школьной скамьи. Обучение основам предпринимательства должно стать обязательной частью среднего образования. Сегодня речь идет о целенаправленной работе по соз­данию бизнес-инкубаторов для школьников.

– Президентом страны поставлена задача по дальнейшему развитию ресурсного потенциала. Летом минувшего года Казахстан провел Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017», на которой были продемонстрированы мировые достижения в области «зеленых» технологий. Наиболее интересные проекты и разработки были отобраны для внедрения акиматами и нацкомпаниями. Вместе с тем, важно стимулировать бизнес инвестировать в чистые источники энергии, – заявил спикер.

Представитель НПП «Атамекен» рассказал также об успешных предпринимателях, открывших собственное дело по сбору и переработке вторичного сырья.

– В настоящее время это вполне конкурентоспособные предприятия, которые состоялись благодаря государственной поддержке, – ­заявил спикер.

Одним из важных направлений нынешнего Послания Главы государства является повышение эффективности транспортно-­логистической инфраструктуры. В 2017 году транзит грузов через Казахстан вырос на 17% и составил около 17 млн тонн. Поставлена задача довести ежегодные доходы от транзита к 2020 году до 5 млрд долларов.

Спикер акцентировал внимание собравшихся на масштабных задачах по внедрению цифровых технологий, к примеру, таких как блокчейн. Для улучшения внутрирегиональной мобильности важны усилия местных исполнительных органов. Объем средств, выделяемых на ремонт и реконструкцию местной сети автодорог, в среднесрочной перспективе достигнет 150 млрд тенге.