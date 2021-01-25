Создать систему общественного контроля
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Лилия Сыздыкова
Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в целях обеспечения открытости и подотчетности обществу государственных органов и квазигосударственного сектора поручил разработать и принять новый Закон «Об общественном контроле». Проект документа уже опубликован на правительственном портале «Открытые НПА» и на сайте МИОР, и каждый гражданин может с ним ознакомиться, выразить мнение по поводу обозначенных в законопроекте норм, дать предложения по его усовершенствованию.