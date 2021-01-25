Создать систему общественного контроля

Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в целях обеспечения открытости и подот­четности обществу государственных органов и квазигосударственного сектора поручил разработать и принять новый Закон «Об общественном контроле». Проект документа уже опубликован на правительственном портале «Открытые НПА» и на сайте МИОР, и каждый гражданин может с ним ознакомиться, выразить мнение по поводу обозначенных в законопроекте норм, дать предложения по его усовершенствованию.

Как отметила на встрече с общественностью глава МИОР, по мнению членов рабочей группы, трудившейся над созданием проекта документа, основной закон должен носить рамочный характер и определять общие подходы, поскольку конкретные механизмы детально отражены в соответствующих отраслевых законодательствах, где учитывается специфика сферы контроля.

– Вместе с тем уровень и характер влияния общественного контроля на эффективность государственных институтов еще не в достаточной мере отвечают принципам открытости и подот­четности их деятельности. Это, прежде всего, связано с отсутствием структурообразующего закона и четко законодательно регламентированных норм, которыми бы руководствовались в своей деятельности как субъекты, так и объекты общественного контроля. Поэтому мы пришли к единому мнению, что целью законопроекта об общественном контроле должно стать создание правовой основы системы общественного контроля в целом, – подчеркнула Аида Балаева.

Для этого, по ее словам, законопроектом предлагаются следующие подходы: определение понятийного аппарата, целей и принципов общественного контроля, прав и обязанностей его субъектов и объектов, форм общественного контроля, а также обозначение оснований для его осуществления, порядок проведения и рассмотрения рекомендаций.

В частности, министр подчерк­нула, что целями и принципами общественного контроля должны быть соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, публичность, открытость, законность, добровольность участия при осуществлении общественного контроля, недопустимость неправомерного вмешательства как объектов, так и субъектов общественного контроля при его проведении, а также независимость и объективность субъектов общественного контроля.

Кроме того, Аида Балаева отдельно остановилась на сопутствующем законопроекте, который включает блок поправок, направленных на создание единого легитимного института онлайн-петиций.

По словам главы МИОР, в данном законопроекте дается понятие петиции, закрепляется порядок их подачи и рассмотрения, который будет существенно отличаться от процедур, установленных по обычным обращениям. Также предполагается проведение модерации по петициям, то есть до их поступления на рассмотрение в госорган будет проводиться оценка, насколько они соответствуют установленным требованиям.

– К примеру, текст не должен содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, призывов к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни. Не могут подаваться петиции по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ республики, правосудие, амнистия и другие. Перечень «запрещенных» тем сформирован на основе конституционного и уголовного права, Закона «О референдуме», – отметила министр.

Далее: предполагается, что пороговое значение голосов в поддерж­ку петиции для ее обязательного рассмотрения госорганом будет определено Указом Президента, а принимать решение по петиции будет исключительно первый руководитель госоргана.

Кроме того, в процессе рассмот­рения петиции госорган будет обязан реализовать ряд мероприя­тий, в частности организовать встречу первого руководителя с автором петиции, создать отдельную комиссию или рабочую группу, провести публичные обсуждения проекта решения и так далее. По словам главы МИОР, такие меры позволят придать петициям особый статус и повысить их общественную значимость.

– Понятно, что любой законопроект, пока не подписан Президентом, имеет право на соответствую­щие изменения, – отметила Аида Балаева, подчеркивая важность мероприятий по экспертному обсуждению таких документов.

В обсуждении проекта закона «Об общественном контроле», а также предлагаемых подходов в его законодательном закреплении активное участие приняли известные общественные деятели и эксперты Эдуард Полетаев, Аида Альжанова, Даулет Байдельдинов, Ажар Джандосова, Ирина Ким, Сергей Пономарев, Дос Кошим, Джамиля Асанова, Марат Шибутов и другие.

Законопроект разработан министерством совместно с казахстанскими и международными экспертами. При этом был изучен опыт порядка 30 стран Азии, Европы и Америки.

Актуальность разработки законопроекта обусловлена необходимостью создания правовых условий для формирования сис­темы общественного контроля. Планируется, что структурированный закон будет содействовать вовлечению общественности в процессы политической и социально-экономической модернизации страны, обеспечит максимальную открытость государственных органов и квазигосударственного сектора для гражданского учас­тия, а также повысит уровень взаимного доверия между государством и обществом.

По завершении мероприятия министр поблагодарила всех участников встречи за активное участие и ответственный, конструктивный подход в решении вопроса, имеющего особую значимость для развития гражданского общества.