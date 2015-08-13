Создать запас прочности Свежий выпуск 403 Нурлан ДУЛАТБЕКОВ, секретарь Карагандинского областного маслихата, доктор юридических наук

Выдвинутый Главой государства План нации «100 конкретных шагов» – это адекватный ответ на глобальные и внутренние вызовы времени. Об этом говорилось на прошедшем заседании совета по регио­нальной политике и работе с маслихатами при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента, где участники рассмотрели дальнейшее развитие местного самоуправления в свете его Концепции и Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Состоялась дискуссия.

Неоднократно отмечалось, что все достижения, которые имеет на сегодня независимый Казахстан, в немалой степени зависят от серьезной, вдумчивой работы общества в государственном и социальном строительстве, постоянном совершенствовании законодательства республики. Благодаря политике Лидера нации, Председателя партии «Нур Отан» Нурсултана­ Назарбаева­ приняты важнейшие законодательные акты, способствующие поступательному развитию государственных и общественных институтов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана. Понимая, что предложенные Главой государства «100 конкретных шагов» придадут нашей стране запас прочности, который позволит уверенно пройти сложный период испытаний, не сбиться с пути в реализации Стратегии-2050 и укрепить казахстанскую государственность, депутатский корпус местных представительных органов особое внимание уделяет 97, 98 и 99-му шагам.

Они расширяют возможность гражданского участия в принятии решений через местное самоуправление и передают несвойственные государству функции в конкурентную среду и саморегулируемым организациям. Положительно восприняты нами предложения Главы государства о том, что на уровне сельского округа, аула, села, поселка, города районного значения будет внедряться самостоятельный бюджет местного самоуправления. В областных центрах и городах республиканского значения начнут работать механизмы участия граждан в обсуждении проектов соответствующих бюджетов.

Не могли не обратить внимания участники заседания на предложения об усилении роли общественных советов при государственных органах и акимах. Закрепление статуса и полномочий общественных советов законом повысит прозрачность принятия государственных решений. Анализ многочисленных публикаций, содержание дискуссий, посвященных становлению подлинного самоуправления в РК, свидетельствуют о необходимости специального закона о нем. В подлинно демократическом и социально ответственном государстве нужны институты реального местного самоуправления, отвечающие нуждам всех граждан. И Правительством неоднократно вносились проекты таких законов.

Однако в 2000 году Парламент РК вернул проект закона о местном само­управлении на доработку, а в марте 2007 года само Правительство своим постановлением № 188 отозвало очередной проект Закона «О местном самоуправлении». По мнению большинства экспертов, все предыдущие проекты законов не отвечали требованиям Европейской хартии о местном самоуправлении, принятой в Страсбурге 15 октября 1985 года. И чаще всего эксперты отмечали среди недостатков следующее.

Предлагавшиеся законопроекты рассматривали местное самоуправление в одном ряду с общественными организациями и волонтерским движением. Получалось, что разработчики не видели в лице местного самоуправления равноправного парт­нера и не планировали его как орган публичной власти, ответственный за решение вопросов местного значения, с соответствующими исполнительными и представительными органами, с собственным бюджетом и собственностью. Отсутствовали какие-либо реальные финансовые основы для его функцио­нирования. Села и поселки и сейчас не имеют собственного бюджета. Проектами предусматривалось выделение местным органам самоуправления средств из бюджета.

Где же реальные источники доходов для органов местного самоуправления? Получается, в создании коммерческих предприятий и самостоятельном налогообложении граждан. Но создание коммерческих предприятий представляется сомнительным, поскольку тогда органы местного самоуправления будут вступать в недобросовестную конкуренцию с частным сектором, вытесняя частное предпринимательство, а со сбором налогов возникнут проблемы, потому что орган местного самоуправления будет одновременно и владельцем предприятия, и регулирующим органом. Возможность самостоятельного налогообложения граждан также не выдерживала критики, поскольку в селах и поселках живут наименее обеспеченные слои населения.

Было немало и других критических замечаний к представляемым проектам законов о местном самоуправлении. Скажем, такой важный вопрос, как обеспечение органов местного само­управления соответствующим кадровым потенциалом. Но ситуация с подготовленными кад­рами настоящих государственников в городах и отдаленных сельских населенных пунктах – две большие разницы. Особенно наглядно мы ощутили это при проведении выборов акимов сельских населенных пунк­тов. Изучение последних публикаций в открытом доступе свидетельствует, что указанные проблемы пока остаются.

Полагаем, что при внедрении реального самостоятельного бюджета акимы аулов (сел), поселков, сельских округов будут нести ответственность за конечные результаты, повлияют на достаточную инициативу для расширения доходной базы местных бюджетов. Необходимо поэтапно расширять полномочия сельских акимов в принятии решений в хозяйственной и социальной сферах, в решении вопросов использования местных ресурсов – земли, имущества, реального содействия росту малого и среднего бизнеса. Органы местного самоуправления, обладающие определенной экономической и финансовой самостоятельностью, способны оказать помощь государству в проведении социально-экономических преобразований и решать различные вопросы местного значения.

Одним из важнейших ожидаемых результатов политических реформ является широкое привлечение и активное участие общественности в процессе принятия политических решений. Для претворения этой задачи в жизнь в Казахстане предполагается провести ряд реформ, которые качественно улучшат нынешнюю архитектуру государственного управления и принципиальные основы взаимодействия общества и государства.

Получает новый импульс и политика дальнейшей реализации государственной поддержки неправительственного сектора. В частности, путем размещения среди НПО государственного социального заказа, что является значительной финансовой поддержкой общественного сектора со стороны государства. Несомненно, конструктивный диалог власти и неправительственного сектора на основе открытости и гласности позволит поставить дополнительный заслон на пути коррупции и бюрократизма. В этом плане важно усилить роль общественных советов при госорганах и акимах, о чем также сказано Главой государства. У практиков на местах есть немало предложений по усилению роли общественных советов при госорганах.

В своих выступлениях Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость активизировать работу маслихатов с тем, чтобы они стали действенными органами местного самоуправления и решения местных проблем. За эти годы депутатским корпусом местных представительных органов – маслихатов сделано много практических шагов в реализации масштабных программ и планов развития регионов. Но вопросы деятельности маслихатов по-прежнему актуальны.

Так, Центральной избирательной комиссией республики были утверждены Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в соответствии с численностью населения административно-территориальных единиц. Правила и расчеты были приняты более 15 лет назад и уже не отвечают требованиям дня. Из-за большого количества избирателей в округе и значительной удаленности наши депутаты зачастую не в состоянии охватить округ и регулярно проводить приемы по личным вопросам и встречи с избирателями. Это создает существенные трудности в решении проблем избирателей из отдаленных населенных пунктов и аулов, вызывает недовольство со стороны населения, приводит к обострению социальной напряженности в том или ином регионе. Считаю, надо учитывать не только численность населения, но и административно-территориальное устройство, специфику каждой области, города и района.

Иногда наши коллеги, депутаты Парламента выражают сомнения: стоит ли увеличивать численность депутатского корпуса на местах? Но мы говорим об укреплении депутатского корпуса не ради численного увеличения. Это позволит маслихатам, фракциям партии «Нур Отан» иметь своих представителей во всех отдаленных регионах, «достучаться до каждого избирателя, каждого гражданина», более эффективно решать местные проблемы. Кроме того, депутаты маслихатов, кроме секретарей, работают на общественных началах. Так что увеличение количества депутатов маслихатов не повлечет за собой больших бюджетных затрат.

Актуальным видится вопрос взаимодействия депутатов местных представительных органов и Парламента РК, где создан совет по региональной политике и работе с маслихатами при фракции партии «Нур Отан», ищущий пути эффективного взаимодействия с местными представительными органами. Однако на сегодня взаимодействие депутатов Парламента и маслихатов строится только на инициативной основе. В Законе «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» нет четких положений, регулирующих взаимоотношения местных представительных органов между собой и с Парламентом Республики Казахстан. Законодательная связь между маслихатами установлена только в случае избрания депутатов Сената Парламента.

Мне не совсем понятна позиция некоторых коллег, утверждающих, что в век электронных гаджетов нет особой необходимости в законодательном закреплении этого взаимодействия. Открывай, дескать, сайт Парламента и знакомься с его работой. Но пока еще не все наши граждане и отдаленные регионы имеют саму возможность знакомиться с содержанием веб-сайта Парламента: у них нет компьютерной техники и необходимого интернет-соединения. К тому же зачастую важен и фактор времени. А информация на веб-портале Парламента либо неактуальная, либо не всегда полная. Конечно, все это будет решаться, для чего необходимы время и мотивация, которой может стать законодательное закрепление взаимной связи всех представительных органов страны.

В перспективе предусмотрено комплексное и поэтапное решение вопросов местного самоуправления, в том числе расширение полномочий маслихатов, усиление их роли и самостоятельности. Представляется, что в интересах повышения роли маслихатов, их взаимодействия между собой и с парламентариями есть необходимость узаконить обязанности областных маслихатов по оказанию практической и методической помощи городским и районным маслихатам. То есть социальная модернизация – это центральный вопрос деятельности всех ответственных сил Казахстана: государственных органов, партий, общественных объединений, творческих и профессиональных союзов, средств массовой информации, всех патриотов нашей страны.

И заявленный Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым новый национальный план «100 конкретных шагов» – это серьезный и эффективный ответ на глобальные и внутренние вызовы нашего непростого времени. Убежден, что обозначенные Главой государства шаги придадут нашей стране такой запас прочности, который позволит уверенно пройти сложный период испытаний, не сбиться с пути реализации Стратегии-2050 и укрепить казахстанскую государственность.